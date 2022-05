Veja quais os bairros de Fortaleza têm os supermercados mais baratos, segundo o Procon

Os bairros Barra do Ceará e Carlito Pamplona têm os preços de supermercados mais baratos, enquanto Cidade dos Funcionários e Messejana possuem os maiores preços, segundo aponta pesquisa do Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor (Procon Fortaleza).

O estudo, divulgado nesta terça-feira (3), traz o levantamento de preços entre os dias 18 e 25 de abril, nos supermercados da Capital.

O Procon pesquisa, mensalmente, 70 produtos e alimentos considerados de primeira necessidade. A coleta de preços é feita presencialmente em todas as regionais de Fortaleza. De acordo com o departamento, as Regionais 1, 3 e 4 apresentam os menores preços.

Na Barra do Ceará e no Carlito Pamplona, foram encontrados os preços mais baratos, somando os 70 itens consultados R$ 599,42, enquanto que na Cidade dos Funcionários e em Messejana, ambos na Regional 6, estão os maiores preços, somando R$ 784,75.

Confira preços por Regionais

Foto: Reprodução/Fortaleza

Variações

Foto: Reprodução/Procon Fortaleza

"Muitos supermercados disponibilizam cupons de descontos. O ideal é verificar se realmente foi aplicado alguma redução de preço ou trata-se de uma publicidade enganosa", aconselha Eneylândia Rabelo, diretora do Procon Fortaleza. O consumidor pode denunciar ao Procon pelo telefone 151 ou no portal da Prefeitura de Fortaleza, no campo "defesa do consumidor".

O órgão informa que todos os preços estão disponíveis no aplicativo "Proconomizar", nas plataformas Android e iOS. A pesquisa completa pode ser vista neste link.

