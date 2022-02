Veja quais bairros de Fortaleza têm os preços de supermercados mais caros

A pesquisa realizada mensalmente pelo Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor (Procon Fortaleza) mostrou que os supermercados da Regional 6, que compreende bairros como Cambeba e Aerolândia, têm os preços mais caros da Capital cearense.

Conforme o Procon, a soma de 70 produtos na Regional 6 atingiu o valor de R$ 741,50. Por sua vez, em bairros da Regional 4 (Benfica, Damas e Parangaba) os mesmos itens são comercializados a R$ 588,83, o menor valor registrado. A diferença, portanto, é de mais de R$ 150.

No levantamento, chamado de Proconomizar, são pesquisados os preços de 70 produtos em mais de 20 supermercados de Fortaleza. A pesquisa foi realizada entre os dias 11 e 21 de janeiro e divulgada nessa segunda-feira (31).

Outra Regional que se destaca pela alta de preços é a 8, onde se localizam bairros como Serrinha, Passaré e José Walter. A soma dos itens foi registrada em R$ 725,80, de acordo com a pesquisa.

Veja os preços por regionais

Regional 6 (ex.: Cidade dos Funcionários, Messejana e Paupina): R$ 741,50 Regional 8 (ex.: Serrinha, Dias Macêdo e Planalto Ayrton Senna): R$ 725,80 Regional 9 (ex.: Cajazeiras, Jangurussu e Ancuri): R$ 693,52 Regional 12 (ex.: Centro, Moura Brasil e Praia de Iracema): R$ 690,91 Regional 5 (ex.: Granja Portugal, Bom Jardim e Bonsucesso): R$ 681,62 Regional 7 (ex.: Praia do Futuro I, Cocó e Sabiaguaba): R$ 675,61 Regional 11 (ex.: Pici, Jóquei Clube e Conjunto Ceará I): R$ 650,78 Regional 3 (ex.: Antônio Bezerra, Monte Castelo e Parquelândia): R$ 645,90 Regional 10 (ex.: Conjunto Esperança, Maraponga e Mondubim): R$ 630,89 Regional 2 (ex.: Aldeota, Mucuripe e Dionísio Torres): R$ 620,21 Regional 1 (ex.: Barra do Ceará, Pirambu e Álvaro Weyne): R$ 590,57 Regional 4 (ex.: Fátima, Pirambu e Vilã União): R$ 588,83

Maiores variações

Além disso, 15 produtos apresentaram variações de preços maiores que 100%. O quilo da mortadela, por exemplo, pode ser encontrado de R$ 5,99, no bairro Jangurussu a R$ 26,90, no bairro Maraponga, uma diferença de 349%.

Já o quilo do sabão em barra custa de R$ 5,59, no bairro Carlito Pamplona a R$ 20,99, no bairro Aldeota, conferindo uma variação de 275%.

O preço do quilo da banana, por sua vez, tem uma variação de 251,25% na capital. Em um supermercado do bairro Passaré, o valor registrado foi de R$ 6,99, enquanto em um estabelecimento na Barra do Ceará, chega a R$ 1,99.

Produto Menor preço (bairro) Maior preço (bairro) Variação Mortadela (kg) R$ 5,99 (Jangurussu) R$ 26,90 (Maraponga) 349,08% Sabão barra (kg) R$ 5,59 (Carlito Pamplona) R$ 20,99 (Aldeota) 275,49% Banana (kg) R$ 1,99 (Barra do Ceará) R$ 6,99 (Passaré) 251,25% Mamão (kg) R$ 1,99 (Monte Castelo) R$ 5,89 (Messejana) 195,97% Queijo coalho (kg) R$ 17,99 (Centro) R$ 48,00 (Aldeota) 166,81%

Fonte: Procon Fortaleza

Ampliação da pesquisa

Neste mês, o Procon ampliou o levantamento, tanto no número de produtos, saindo de 61 para 70 itens, quanto na quantidade de supermercados que são alvos da pesquisa, que passou de 12 para 24.

Produtos como farinha de trigo, mortadela, goma para tapioca e achocolatado também entram na lista de itens pesquisados.

Para a diretora do Procon Fortaleza, Eneylândia Rabelo, a ampliação de supermercados e itens pesquisados possibilita ao consumidor mais opções para economizar na hora das compras.

"Quanto maior a oferta de estabelecimentos e produtos melhor para o consumidor, que tem o poder de compra. A escolha por locais com preços mais baratos pode forçar o mercado a reduzir os valores praticados, e isso é muito bom para uma economia nos gastos com alimentação".