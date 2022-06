Veja exemplos de produtos similares e dicas para leitura do rótulo

As informações nutricionais e a especificação dos produtos devem constar nas embalagens. Por isso, a leitura do rótulo é fundamental para identificar quando se trata de um original ou similar. Veja alguns itens encontrados pelo Diário do Nordeste:

Legenda: Composto vendido para substituir o leite condensado. No supermercado visitado, a unidade do produto estava à venda por R$4,69, chegando a custar o mesmo preço que os originais de algumas marcas Foto: SVM

Legenda: Neste substituto de creme de leite, a nomenclatura 'creme culinário' já facilita a identificação numa primeira leitura do rótulo; a unidade do produto era vendido por R$ 2,69, enquanto original de marca concorrente custava R$ 3,35 Foto: SVM

No caso dos alimentos, os consumidores que optarem pelo substituto para economizar devem ficar atentos à quantidade de nutrientes oferecida para evitar prejuízos à dieta, sobretudo, das crianças.

Legenda: Composto lácteo para substituir o leite é pó era vendido por R$ 4,69 (unidade). No dia da pesquisa, o valor era, pelo menos, R$ 1 mais barato que as outras marcas. A marca também alertou não ser um produto recomendado para crianças menores de um ano Foto: SVM

A rotulagem deve constar quando há açúcar adicionado, gordura saturada e sódio. O manual da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) mostra como fazer a leitura dos rótulos para uma escolha saudável, mas a orientação é sempre buscar o acompanhamento de um profissional.

Legenda: Mistura que substitui o creme de leite era vendido pelo menos R$ 1 mais barato do que os originais, por R$ R$ 2,49 (unidade)

Em nota, a Mococa, empresa que trabalha com similares (foto acima), informou que "sempre se preocupamos em deixar clara a diferença dos produtos'.

Dentre as medidas, afirmou, o leite condensado tradicional tem embalagem azul escura, enquanto a mistura tem embalagem amarela.

"Da mesma forma, o creme de leite tem uma embalagem no tom azul escuro enquanto na mistura de creme de leite, o tom é azul claro, com diferença também nas fotos e no logo dos produtos", garantiu. "Além disso, o nome dos produtos está em destaque no centro do painel frontal das embalagens", completou.

A marca afirma que as misturas são opções mais acessíveis do que as tradicionais e que realiza testes constantes dos ingredientes para que todas as receitas possam ser preparadas com o mesmo sabor e qualidade.

O Diário do Nordeste também procurou as demais marcas demonstradas nesta matéria para posicionamento sobre as estratégias mercadológicas adotadas e aguarda retorno.

