Chegou o período de compras da Black Friday e os consumidores devem ficar atentos para os melhores horários de compra. Segundo levantamento realizado pela Promobit, plataforma e rede social especializada em promoções, cada segmento de compra possui um melhor horário de vendas.

Com base em dados das últimas três Black Fridays que ocorreram no Brasil, o portal especializado afirma que a partir da madrugada de sexta as ofertas começarão a ser melhores nos sites.

Desde às 18h de quinta-feira (25), muitas promoções já estão disponíveis, antecipando o início oficial do dia de descontos, que será na sexta-feira (26).

Veja melhores horários para comprar na Black Friday:

Smartphones e tablets

Foto: Divulgação/Samsung

As melhores ofertas de celulares ocorrem entre as 23h de quinta e 2h de sexta-feira. Depois costumam reaparecer às 13h, e novamente entre 22h e 23h de sexta-feira.

Informática

Legenda: Trabalho de streamers de gamers incentiva a compra de PCs para transmissão de jogos Foto: Shutterstock

Para quem busca tecnologia, itens como notebooks, PCs e produtos relacionados terão maiores promoções entre as 19h de quinta às 2h de sexta-feira. Na sexta-feira os melhores horários são entre 19h e 21h.

Vestuário

Foto: Shutterstock

De acordo com os dados de 2019 e 2020, as melhores ofertas aconteceram entre 21h e 22h de quinta-feira para os itens femininos, e entre 11h de quinta e 00h de sexta para os itens masculinos. As promoções podem também aparecer no mesmo horário de sexta-feira.

Eletrodomésticos

Foto: Divulgação/Esmaltec

O segmento costuma variar muito o horário em que os melhores descontos entram. Segundo o Promobit, houve picos durante a meia-noite em anos anteriores, mas podem não se repetir nesta.

Na sexta-feira um bom horário para olhar é ao meio dia, e depois entre 20h e 23h.

TVs, caixas de som, fones de ouvido

Foto: Shutterstock

Os descontos para esses produtos e outros eletrônicos costumam ser maiores na virada de quinta para sexta, mas “recomendamos já entrar às 22h de quinta”, diz o Promobit.

Na sexta-feira pela manhã às 10h também é um bom horário, depois entre as 20h e 23h também.