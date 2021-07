Veja como conferir no Meu INSS quanto falta para se aposentar

Quem está contando os dias para se aposentar tem como conferir o tempo total de contribuição até o momento e quanto falta para a aposentadoria . E tudo pela internet, sem precisar ir a uma das agências do INSS.

A plataforma Meu INSS possibilita realizar simulações já com as regras atualizadas da reforma da previdência. Na ferramenta é possível conferir o que o cidadão já contribuiu e o que ainda falta para a aposentadoria.

Os que já cumpriam no dia 13 de novembro de 2019 todas os requisitos para algum tipo de benefício, seja por tempo de contribuição, idade ou pontuação, podem se aposentar ainda pelas regras antigas.

Quem já estava perto de se aposentar antes da aprovação da reforma se enquadra nas regras de transição, que mudam ano a ano. Quem entrou no mercado de trabalho há menos tempo, contudo, precisará seguir as regras da reforma da previdência para conseguir o descanso.

Passo a passo

1° passo: realize o login utilizando a conta gov.br. Caso não possua, clique em “crie sua conta”, escolha uma das opções de cadastro e preencha as informações que forem solicitadas, lembrando de ler e marcar os termos e compromissos.

A consulta de tempo de contribuição pode ser feita online, no site ou aplicativo Meu INSS, disponível para Android e iOS .

3º passo: confira e, se necessário, altere dados pessoais, como data de nascimento ou vínculos, clicando no lápis.

Pela simulação, o beneficiário consegue visualizar todas as regras em que se enquadra e em qual delas tem direito à aposentadoria ou não. O sistema indica automaticamente qual a opção mais vantajosa para o beneficiário.

5º passo: a partir do resultado, você pode clicar em “pedir aposentadoria” ou “baixar PDF” na parte inferior da página.

Importante ressaltar que a contagem apresentada no simulador é apenas uma demonstração .

O cálculo oficial dependerá da análise técnica do INSS após a solicitação do benefício, que pode ser feito de forma imediata tanto pelo aplicativo ou site do Meu INSS quanto pelo telefone 135.