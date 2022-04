Valores a Receber: última repescagem para resgatar dinheiro esquecido é liberada neste sábado (16)

Brasileiros que desejam consultar e resgatar dinheiro esquecido em bancos e instituições financeiras têm até este sábado (16) para acessar o Sistema de Valores a Receber (SVR). É a última repescagem da primeira fase liberada pelo Banco Central.

Pessoas nascidas e empresas criadas a partir de 1984 têm o sábado inteiro para realizar o agendamento da retirada, e não somente um turno, como ocorreu no ciclo anterior do SVR.

Os valores a serem resgatados são dinheiro esquecido em:

contas-correntes ou de poupança encerradas;

tarifas e parcelas ou obrigações relativas a operações de crédito cobradas indevidamente;

cotas de capital e rateio de sobras de cooperativas de crédito;

grupos de consórcio encerrados.

Confira abaixo o passo a passo para a retirada do dinheiro

Passo 1

Acessar o site valoresareceber.bcb.gov.br na data e no período de saque informado na primeira consulta. Quem esqueceu a data pode repetir o processo, sem esperar o dia 7 de março.

Passo 2

Fazer login com a conta Gov.br (nível prata ou ouro). Se o cidadão ainda não tiver conta nesse nível, deve fazer o cadastro ou aumentar o nível de segurança (no caso de contas tipo bronze) no site ou no aplicativo Gov.br. O BC aconselha o correntista a não deixar para criar a conta e ajustar o nível no dia de agendar o resgate.

Passo 3

Ler e aceitar o termo de responsabilidade

Passo 4

Verificar o valor a receber, a instituição que deve devolver o valor e a origem (tipo) do valor a receber. O sistema poderá fornecer informações adicionais, se for o caso. A primeira etapa da consulta só informava a existência de valores a receber, sem dar detalhes.

Passo 5

Clicar na opção indicada pelo sistema:

"Solicitar por aqui": para devolução do valor via Pix em até 12 dias úteis. O usuário deverá escolher uma das chaves Pix e informar os dados pessoais e guardar o número de protocolo, caso precise entrar em contato com a instituição.

"Solicitar via instituição": a instituição financeira não oferece a devolução por Pix. O usuário deverá entrar em contato pelo telefone ou e-mail informado para combinar com a instituição a forma de retirada: Transferência Eletrônica Disponível (TED) ou Documento de Crédito (DOC).

Nova fase de resgates

De 17 de abril a 1º de maio, haverá uma reformulação do sistema. As consultas serão retomadas em 2 de maio, na abertura da segunda fase do programa, que incluirá mais fontes de recursos esquecidos no sistema financeiro.

De acordo com dados do Banco Central, cerca de 28 milhões de contas tinham algum valor esquecido em bancos e financeiras, dos quais 26 milhões eram pessoas físicas e 2 milhões, pessoas jurídicas.