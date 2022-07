Vale-gás será pago integralmente a partir de agosto; entenda

O governo federal pagará 100% do valor médio do botijão e não mais 50% a famílias que recebem o vale-gás a partir do próximo mês de agosto.

No entanto, como o repasse total do botijão de gás vale somente até dezembro, e o benefício é pago a cada dois meses, as famílias o receberão somente em agosto, outubro e dezembro.

Assim sendo, os beneficiários voltarão a receber o valor médio de 50% do botijão de gás em janeiro de 2013.

O acréscimo temporário no valor do benefício integra o pacote social pré-eleitoral promulgado pelo Congresso no último dia 14 de julho. A chamada PEC Kamikaze, que tem custo total de R$ 41,2 bilhões, também aumentou o Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600, criou um voucher para caminhoneiros e auxílio para taxistas.

Quem tem direito ao Vale-gás

Terão beneficiadas famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), com renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo, ou que morem na mesma casa de beneficiário do Benefício de Prestação Continuada (BPC).

O auxílio é concedido preferencialmente às famílias com mulheres vítimas de violência doméstica sob o monitoramento de medidas protetivas de urgência.

A preferência de pagamento será para a mulher responsável pela família. O auxílio do programa Gás dos Brasileiros deve ser concedido a cada bimestre.

