Vai ter sorteio da Super Sete hoje (1º/05)? Veja próxima data

A Super Sete é um concurso organizado pela Caixa Econômica Federal que costuma ser realizado às segundas, quartas e sexta-feiras. Nesta segunda-feira (1º), no entanto, o sorteio não irá ocorrer devido ao feriado do Dia do Trabalho.

O próximo sorteio, concurso 388, está previsto para a próxima quarta-feira (3). O sorteio será transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no Youtube, a partir das 20h.

Quais são as probabilidades?

Segundo a Caixa, as chances de ganhar variam conforme o tipo de aposta. Confira as probabilidades:

Probabilidades de acertos Aposta mínima: R$2,50 - 7 números Selecione nº Apostados 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Nº Apostados Selecione 7 6 5 4 3 Acertos Probabilidade de acerto 1: em Nº Apostados Qtd. de acertos: 7 Qtd. de acertos: 6 Qtd. de acertos: 5 Qtd. de acertos: 4 Qtd. de acertos: 3 7 10.000.000 158.730 5.879 392 43,5 8 5.000.000 86.207 3.494 257 31,9 9 2.500.000 47.170 2.108 173 24,0 10 1.250.000 26.042 1.294 119 18,6 11 625.000 14.535 811 84 14,8 12 312.500 8.224 520 61 12,1 13 156.250 4.735 343 45 10,2 14 78.125 2.790 233 35 8,7 15 52.083 1.978 176 28 7,6 16 34.722 1.408 134 23 6,8 17 23.148 1.006 103 19 6,1 18 15.432 723 80 16 5,5 19 10.288 523 63 14 5,1 20 6.859 381 50 12 4,7 21 4.572 280 40 10 4,4

Como apostar pela Internet?

Para fazer a sua aposta on-line, é preciso atender aos seguintes requisitos:

Ser maior de 18 anos;

Possuir um CPF;

Ter um e-mail;

Ter um cartão de crédito com as principais bandeiras.

Para fazer o seu cadastro, siga os passos a seguir:

Acesse o site:www.loteriasonline.caixa.gov.br

Informe os seus dados pessoais;

Valide o seu cadastro ao clicar no link enviado pela Caixa para o seu e-mail;

Conclua o preenchimento.

Como acompanhar o concurso ao vivo?

Você pode conferir os sorteios ao vivo pelas redes sociais da CAIXA.