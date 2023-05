Vai ter sorteio da Lotofácil hoje (1º/05)? Veja próxima data

A Lotofácil é um concurso diário, organizado pela Caixa Econômica Federal. No entanto, devido ao feriado do Dia do Trabalho, o sorteio não será realizado nesta segunda-feira (1º).

O concurso 2801, próximo sorteio, está previsto para a próxima terça-feira (2). O sorteio será transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no Youtube, a partir das 20h.

Como apostar na Lotofácil

As apostas na Lotofácil podem ser feitas presencialmente nas Casas Lotéricas, pelo internet banking da Caixa (para quem é correntista do banco) ou pelo site Loterias Online.

Quando custa apostar na Lotofácil

A aposta mínima na Lotofácil custa R$ 2,50. Nessa opção, você pode marcar 15 números. Se quiser ampliar as chances de faturar o prêmio, você pode definir até 20 números em uma mesma cartela, o que custa R$ 38,7 mil.

É preciso acertar quantas dezenas para ganhar o prêmio?

Para ganhar prêmios, é preciso acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números sorteados entre os 25 disponíveis.