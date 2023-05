Vai ter sorteio da Loteca hoje (1°/05)? Veja próxima data

A Loteca é um concurso semanal, organizado pela Caixa Econômica Federal. No entanto, devido ao feriado do Dia do Trabalho, o sorteio não será realizado nesta segunda-feira (1º).

O concurso 1049 está previsto para a próxima terça-feira (2).

Como apostar na Loteca?

Para concorrer aos prêmios oferecidos pela Loteca, basta escolher os resultados das partidas listadas no concurso, assinalando uma das três colunas disponíveis: coluna 1 (vitória do time mandante), coluna do meio (empate), coluna 3 (vitória do time visitante), duas delas (duplo) ou três (triplo).

Segundo a Caixa Econômica, o valor da aposta mínima é R$3, que pode ser aumentada em caso de mais duplos ou triplos assinalados.