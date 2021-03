Uso de Pix para conta salário deve reduzir custos e aumentar agilidade

A sinalização do Banco Central (BC) de ampliar a funcionalidade do Pix - sistema de pagamentos instantâneos criado em novembro do ano passado - para conta salário é vista como melhor forma de relação entre empregador e empregado pelo Conselho Regional de Contabilidade do Ceará (CRCCE). Apesar de informar inicialmente à reportagem que a previsão para incorporação da conta salário no Pix era no segundo semestre de 2021, o BC retrocedeu e afirmou não haver previsão.

“O Pix é uma nova fronteira de revolução em relação ao meio de pagamento. Nas transferências normais que acontecem hoje existem custos, às vezes no pacote que a empresa tem com os bancos ou para o próprio empregado. Além de, muitas vezes, essa transferência não acontecer no mesmo dia. Para empresas o custo não é zero como para pessoas físicas, mas é significativamente menor do que em outras transferências. A grande vantagem para a empresa é o menor custo. E a grande vantagem para os empregados é o depósito instantâneo na conta”, interpreta o vice-presidente de Ações Institucionais do CRCCE, Eliezer Pinheiro.

O Banco Central defende o Pix como meio “mais eficiente” para o empregador, e inclui entre os benefícios para o empregado ter acesso aos recursos financeiros em qualquer dia, incluindo sábados, domingos e feriados, além da possibilidade de movimentar de forma eletrônica o dinheiro, diminuindo riscos.

“Você não precisa se preocupar em ter que ter uma conta de um banco especifico, você faz de qualquer banco para qualquer banco. Faz pagamento usando QR Code, outra vantagem”, acrescenta Pinheiro.

Mudanças

Com forte adesão desde o lançamento, o sistema vem promovendo significativas mudanças nas formas de pagamento, ressalta o vice-presidente de Ações Institucionais do CRCCE.

“A dependência das maquininhas pode, no futuro, se acabar. Hoje você faz o pagamento diretamente no Pix, já confirma na hora. Muitas empresas estão fazendo isso”, comenta.

Mesmo com os benefícios listados, Eliezer Pinheiro não acredita que a incorporação do Pix para o pagamento de rendimento salarial vá interferir na vida útil das contas salário.

“Ela vai continuar, a diferença é a forma de depositar dinheiro, que deixa de ser através de DOC ou TED pra ser pelo Pix. Muita gente não tem outra conta a não ser a salário. Acredito que seu efeito não vai se acabar porque o objetivo dela é outro, funcionalidade é outra”, avalia.