Unifor e Lide Ceará firmam convênio para desenvolvimento de projetos com foco multissetorial

A Universidade de Fortaleza fechou uma parceria com o Lide Ceará, Grupo de Líderes Empresariais, buscando fortalecer a livre iniciativa e o desenvolvimento socioeconômico, ambiental e ético do Brasil.

A celebração do convênio ocorrerá na próxima sexta-feira (23), na Unifor, durante o Seminário "Oportunidades-Empresa-Universidade nas Áreas de Pesquisa, Inovação e Formação". O evento terá a participação da diretoria e corpo docente da Unifor e de representantes do Lide Ceará e empresas associadas do grupo.

“É com grande entusiasmo que Lide e Unifor se unem para promover o desenvolvimento de projetos entre empresas e universidade, destacando que estamos consolidando este elo com uma das mais respeitadas instituições de ensino do país, com reconhecimentos internacionais, e que, antes de tudo, foi idealizada e fundada por um empresário que considero o maior visionário de todos os tempos no Estado do Ceará, que foi Edson Queiroz. Ou seja, é o DNA do empreendedorismo que neste momento aproxima Lide e Unifor”, disse Emília Buarque, presidente do Lide Ceará.

Para Emília, o convênio com a Unifor possibilita que grandes empresas do Ceará tenham suporte intelectual, técnico e científico para construção de projetos inovadores. A presidente do Lide ainda destacou que a parceria é realizada com uma instituição que já tem experiência no diálogo com a iniciativa privada.

Emília Buarque Presidente do Lide Ceará “Nós, do Lide, percebemos uma instituição com olhar no presente e futuro, atenta à inovação colaborativa e aberta para alianças estratégicas com as empresas dos diversos setores da economia que congregamos no nosso grupo, que reúne os grandes decisores da iniciativa privada cearense”.

Já o reitor da Unifor, Dr. Randal Martins Pompeu, disse que a colaboração busca formar profissionais mais capacitados e alinhados com as demandas de empresas que já possuem atuação no Estado.

“Através dessa união, estamos confiantes de que seremos capazes de gerar soluções inovadoras e impactantes que beneficiarão não apenas nossa comunidade acadêmica e as organizações envolvidas, mas também toda a sociedade cearense. Estamos ansiosos para trabalhar em conjunto e alcançar resultados significativos que impulsionem o progresso e o bem-estar de nossa região”, afirmou Randal.

Celebração do convênio

Na próxima sexta, diversos membros da diretoria e do corpo docente da Unifor vão estar presentes no Seminário, como a presidente da Fundação Edson Queiroz, Lenise Queiroz Rocha, e o Prof. Dr. Randal Martins Pompeu, Reitor da Unifor, que serão os anfitriões do Encontro. Os dois receberão a comitiva do Lide Ceará, conduzida pela presidente Emília Buarque.

Após o Seminário, haverá uma visita às instalações da Universidade. Porém, o evento é restrito aos associados do Lide Ceará. Ao todo, o Lide conta com 33 unidades divididas entre o Brasil e países no exterior, tendo uma relação forte com a América Latina.

O Grupo é uma organização multissetorial, multilateral e apartidária, com participação de empresários e CEOs de empresas, e busca dar projeção para as empresas debatendo conteúdo para os negócios.