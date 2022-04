Uber mostrará destino e valor da viagem para motorista antes de ele aceitar a corrida

A Uber anunciou, nesta terça-feira (5), que uma nova atualização do aplicativo usado pelos motoristas permitirá que eles visualizem o endereço de destino e o valor total da corrida antes de aceitar a viagem.

Até agora, os motoristas conseguiam ver apenas a região de destino. E o endereço final só era conhecido quando a viagem começava.

A função já vinha sendo testada em algumas cidades desde 2021 e agora passa a funcionar em municípios de médio e grande, inclusive São Paulo, Brasília e outras capitais.

A novidade não trará mudanças para os usuários.

Novas informações para os motoristas

As informações serão exibidas na tela que mostra o chamado "cartão de oferta de viagem" ao motorista. É nessa tela em que o motorista recebe as solicitações — que pode aceitar ou recusar. No modelo anterior, aparecia somente a estimativa de tempo do percurso até o ponto de encontro do usuário. Agora, além de conferir o destino, o motorista verá o valor total a ser recebido, incluindo o adicional de preço dinâmico quando o recurso estiver ativo.

Legenda: Informações serão exibidas na tela que mostra o cartão de oferta de viagem Foto: Divulgação

"No novo modelo, para que o motorista saiba exatamente o quanto vai ganhar por uma viagem antes de aceitá-la, o cálculo de ganhos deixa de ser fixo e passa a incluir mais variáveis além de tempo e distância, como o trajeto até o passageiro, o horário do dia e o perfil da viagem", reforça a Uber.

“O objetivo é tornar cada oferta ainda mais clara, fornecendo mais detalhes das viagens que estão sendo solicitadas por meio do aplicativo para que os parceiros possam decidir antecipadamente quais desejam realizar”, ressalta o gerente de operações para segurança da empresa, Araceli Almeida.

Ela estima que a nova ferramenta deve melhorar a experiência dos usuários, reduzindo "os motivos de cancelamento" por parte dos motoristas.

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE