Funcionária de lotérica que premiou 44 na Mega-Sena em SP disse que autor do bolão prometeu carro

Uma funcionária da lotérica de onde saiu a aposta que premiou 44 participantes de um bolão em Santos, no litoral de São Paulo, disse que o apostador do bolão prometeu dar um carro à ela caso ganhasse o prêmio.

Os ganhadores, funcionários de uma empresa portuária, dividiram o valor de R$ 122 milhões. As informações são do G1.

Luciana Pereira, de 42 anos, disse que o apostador que registrou o bolão esteve na lotérica no último sábado (2), por volta das 11h. “Só me lembro da fisionomia dele, que veio sozinho apostar. Ele me disse ‘se a gente ganhar vamos te dar um carro’”, disse ela ao G1.

Ela afirma que não se surpreendeu com a promessa, já que muitos vendedores escutam histórias dos apostadores e, geralmente, todos prometem algo. “Eu falei: opa, que Deus abençoe vocês. Ele não chegou a prometer um carro novo e chique, só disse que iria trazer, mas não disse qual”, brinca ela.

Centenas de atendimentos por dia na lotérica

O dono da lotérica, que prefere não ser identificado, disse ter ouvido algo sobre a promessa feita à Luciana. “Mas, como todos falam isso, não me atentei”. Segundo ele, na semana em que o último prêmio foi sorteado a o lotérica registrou centenas de atendimentos por dia. “Nunca recebi nenhum presente, só historinha, nem uma água nunca me deram”, conta o dono. “Eles falam que aqui é a lotérica da sorte e que o raio caiu duas vezes no mesmo lugar”, comenta Luciana.