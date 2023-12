Terreno comprado por R$ 370 milhões é tido como negociação mais cara do século no Rio

Um terreno de aproximadamente 30 mil metros quadrados foi vendido por R$ 370 milhões no Rio de Janeiro. A negociação é apontada como a mais cara do século no mercado imobiliário do Rio.

A Tegra Incorporadora informou na segunda-feira (4), em comunicado ao mercado, a compra do terreno em conjunto com a Construtora São José. O objetivo das empresas é a construção de um empreendimento residencial de luxo no local.

Segundo o blog do Lauro Jardim, do jornal O Globo, o terreno foi vendido pelas cinco filhas do banqueiro Aloysio Faria, que faleceu em setembro de 2020, aos 99 anos.

Antes de sua morte, ele era o banqueiro mais velho da lista da revista Forbes e o terceiro mais idoso entre os bilionários, com uma fortuna estimada em US$ 1,7 bilhão.

Quem é Aloysio Faria

Médico por formação, Aloysio Faria herdou de seu pai o banco que viria a ser o Real, vendido em 1998 ao holandês ABN Amro (posteriormente comprado pelo Santander).

Posteriormente, fundou o banco Alfa e construiu um conglomerado, o grupo Alfa, que incluía, além do banco, uma dezena de empresas, como a rede de hotéis Transamérica, emissoras de rádio, a fabricante de água mineral Águas da Prata, a gigante de material de construção C&C, a produtora de óleo de palma Agropalma, entre outros negócios.

Após a morte de Faria, as cinco herdeiras começaram a desenhar a venda do patrimônio da família. Fontes próximas à situação afirmaram que o próprio banqueiro definiu a tática de venda e divisão do patrimônio em seu testamento - até como forma de evitar conflitos futuros.

Entre essas negociações, o banco Alfa foi adquirido em 2022 pelo rival Safra, que também fechou a aquisição do Delta National Bank, com sede em Nova York, nos Estados Unidos. A família também passou adiante o terreno onde funcionava o Hotel Transamérica e o Teatro Alfa, na Marginal Pinheiros, para o projeto de um clube de surfe de luxo que tem envolvimento do BTG Pactual.