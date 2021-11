Termina nesta sexta-feira (19) prazo para beneficiários do auxílio-doença do INSS agendarem perícia

Termina nesta sexta-feira (19) o prazo para que cerca de 85 mil pessoas que recebem o auxílio-doença do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) agendem a perícia médica obrigatória, exigida a cada seis meses para a manutenção do benefício. As informações são do Jornal Agora.

Sem essa reavaliação, o pagamento pode ser cortado já nesta sexta. Após o fim do prazo de agendamento ainda será possível agendar a perícia para evitar a suspensão do benefício.

No entanto, o INSS explica que o procedimento de reativação é mais complicado, portanto é recomendado que os segurados não esperem o pagamento ser suspenso no banco para agendarem a perícia.

O edital de convocação com mais de 95 mil pessoas em todo o país foi publicado pelo governo no dia 27 de setembro. Destes, apenas 10 mil haviam marcado uma data para a revisão.

Estão na lista os beneficiários que recebem auxílio-doença e não passam por perícia médica há, pelo menos, seis meses. O pente-fino não inclui aposentadorias por invalidez ou segurados que recebem Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Como agendar

A perícia médica dos convocados pode ser agendada pelo aplicativo Meu INSS ou site gov.br/meuinss. Também é possível ligar para a Central 135, que funciona de segunda a sábado, das 7h às 22h.

O próximo pagamento de benefícios do INSS será feito entre os dias 24 de novembro e 7 de dezembro, conforme o último número do benefício. Os depósitos começam antes para auxílios-doença no valor de um salário mínimo. O último pagamento do ano, referente a dezembro, será feito entre os dias 23 de dezembro e 7 de janeiro.

