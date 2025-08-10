Tele Sena Dia dos Pais: confira o resultado deste domingo (10/08)
As dezenas são sorteadas aos domingos e a transmissão ocorre pelo canal no YouTube
O SBT divulga neste domingo (10) o resultado da Tele Sena do Dia dos Pais, com mais de R$ 1 milhão em prêmios. As dezenas são sorteadas aos domingos e a transmissão ocorre pelo canal no YouTube.
Veja o resultado:
- 1ª RODADA (10/08/2025):
- 2ª RODADA (10/08/2025):
GIRO DA SEMANA
- 1º SORTEIO (R$100):
- 2º SORTEIO (R$500):
- 3º SORTEIO (R$1.000):
- 4º SORTEIO (R$10.000):
Como apostar pela Internet?
Quem deseja apostar pode comprar a sua Tele Sena pelo site oficial do produto por meio do cartão de crédito.
Os títulos comprados dessa forma são automaticamente identificados com os seus dados e podem ser acessados na página "Minhas Tele Senas".
Como funcionam os sorteios
Confira algumas das divisões dos sorteios da Tele Sena:
- Mais Pontos: é um quadro com 35 dezenas, no qual o participante marca os números sorteados durante cinco sorteios da campanha, em datas descritas na Tele Sena ou no site telesena.com.br. O prêmio é de até R$ 600 mil.
- Menos Pontos: O quadro tem até R$ 500 mil para quem fizer menos pontos com base nos sorteios.
- Pela Boa: No mesmo quadro de “Mais Pontos”, o participante pode ganhar se ficar “Pela Boa”, ou seja, se faltar apenas uma dezena para atingir a pontuação máxima. O prêmio é de até R$ 500 mil.
- Tele Sena Semanal: uma Tele Sena "para quem tem pressa de ganhar", como definem os organizadores. Ela tem validade de uma semana e sorteia prêmios em quatro rodadas. Quem fizer 20 pontos primeiro, ganha a premiação, que pode variar de R$ 40 mil a mais de R$ 300 mil. Há ainda o Giro da Sorte, onde 20 pessoas ganha R$ 1 mil cada a cada cinco giros.
