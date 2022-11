SVM participa de convenção anual das emissoras de rádio e televisão, Fala Ceará 202

Radiodifusores, gestores, profissionais e estudantes da área de comunicação estarão reunidos, na próxima sexta (25) e sábado (26), durante a convenção anual da Associação Cearense de Emissoras de Rádio e Televisão (ACERT) – Fala Ceará 2022. O evento acontece no Shopping Riomar Fortaleza, com a realização de workshops, cursos técnicos e uma feira de negócios que trará inúmeras novidades para o setor.

A palestra de abertura do evento acontece no sábado (26) e será conduzida pelo Diretor Comercial e Marketing do Sistema Verdes Mares, Erick Picanço, que, na oportunidade, falará sobre "Mídia, Publicidade, Hábito e Comportamento de Consumo", às 09h.

Na sequência, a programação prevê debates sobre "Tecnologia 5G", "O futuro da radiodifusão e streaming" e "Como ampliar seu negócio com a monetização da rádio web".

"O Fala Ceará oportunizará valiosas reflexões sobre a nossa função social de informar à sociedade. O Sistema Verdes Mares apoia esta iniciativa, acreditando que o debate é fundamental para fortalecer os veículos de rádio e televisão", ressalta Picanço.

Durante o evento, o SVM estará, ainda, com um stand da rádio Verdinha, que fará distribuição de tabelas dos jogos e ações promocionais com entrega de brindes.

Para conferir toda a programação do Fala Ceará 2022, acesse www.acert.org.br/fala-ceara/