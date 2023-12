Superando Oprah e Beyoncé, presidente do BB é a única brasileira em lista de mulheres mais poderosas

Tarciana Medeiros, primeira mulher a ser presidente do Banco do Brasil, se tornou uma das pessoas mais influentes do mundo, conforme lista da revista norte-americana Forbes, divulgada nesta quarta-feira (6). A presidente do banco público desbanca nomes como Beyoncé e Oprah.

Natural de Campina Grande, na Paraíba, Tarcina obteve a 24ª colocação da lista. Ao todo, são 50 mulheres. A paraibana foi a única brasileira a ser indicada.

A ex-gerente executiva do BB está ao lado de nomes como Úrsula Von der Leyen, presidente da comissão europeia; Kamala Harris, vice-presidente dos Estados Unidos; e ainda as estrelas da música como Taylor Swift e Beyoncé. Além de apresentadores de televisão, como Oprah.

Para ser selecionada, a revista considera quatro métricas: dinheiro, mídia, impacto e esferas de influência. A brasileira ainda ganhou destaque na publicação ao ser colocada como defensora do debate das mudanças climáticas.

Nas redes sociais, a presidente agradeceu o respeito que a revista teve com a sua trajetória. "Passa um filme na cabeça do tanto de coisa que puder fazer esse ano, junto com tanta gente! O nome é o meu, mas não estou nessa sozinha", escreveu.

Quem é Tarciana Medeiros

Tarciana possui mais de 22 anos de Banco do Brasil e foi gerente executiva na área de Clientes e Soluções para Pessoas Física da instituição.

Tem bacharel em Administração de Empresas e pós-graduada em Administração, Negócios e Marketing; em Liderança, Inovação e Gestão; MBA em BI e Analytics em curso, além de possuir formação do Banco do Brasil para atuação em cargos de alta gestão executiva.

