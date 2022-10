Sr. Óculos inaugura loja em Messejana com consulta grátis na compra de óculos de grau

No momento de escolher novos óculos para corrigir problemas de visão, é importante buscar opções que entreguem tecnologia, estilo, um bom atendimento e agilidade na entrega, com preços que caibam no bolso.



Em Fortaleza, a ótica Sr. Óculos traz como diferencial o tempo de entrega dos óculos, que podem ficar prontos em até 1 hora, proporcionando praticidade e agilidade ao cliente, com a possibilidade da consulta ser gratuita. A empresa inaugura nova filial no bairro Messejana no próximo sábado (05).



“A Sr. Óculos vem com um grande diferencial, onde temos todas as armações com preço único de 49,99 na compra dos óculos de grau, ou seja, o consumidor paga apenas o preço das lentes, mantendo uma ótima qualidade e com preço justo”, explica Anderson Acioly,diretor da ótica.



Os preços oferecidos pela ótica também são um diferencial no mercado. Óculos completos, com armação e lente, têm preços a partir de R$ 249,00. Além disso, os clientes podem se consultar gratuitamente com um oftalmologista na compra dos óculos de grau na loja. O catálogo da Sr. Óculos inclui marcas de renome como Essilor, Varilux, Zeiss, Hoya e Wide Freeforme. “É gratificante poder trabalhar com as melhores marcas e entregar um produto que satisfaça o gosto e o bolso do cliente”, exalta Anderson.



A empresa está no mercado cearense desde 2018, com a nova unidade sendo a terceira da Ótica Sr. Óculos em Fortaleza. “Na nova loja, situada na Rua Manuel Castelo Branco, 514, Messejana, as primeiras 10 pessoas atendidas ganharão óculos de sol e muitos brindes exclusivos. Esta campanha vai durar todo o mês de novembro.”

Óculos em 1 hora

Para receber os óculos em até uma hora, os clientes precisam ter no máximo 8 graus, com disponibilidade das lentes para visão simples e progressiva. “Acreditamos que entregar um produto que é uma necessidade do comprador de forma rápida e com qualidade é fundamental para o nosso crescimento, sendo um grande diferencial e trazendo mais conforto para os nossos clientes, que às vezes não podem esperar dias para ter seus óculos’’, enfatiza o diretor da ótica

Para tanto, a empresa conta com laboratório próprio, que dispõe de alta tecnologia para que os óculos dos clientes sejam entregues com agilidade. “Além disso, contamos com uma assistência técnica exclusiva, onde toda a assistência, garantia ou ajuste em seus óculos é realizado em sua residência, para maior comodidade.”

Atendimento exclusivo

No caso de clientes que não podem se deslocar até uma das lojas da Sr. Óculos, a empresa conta com serviço de atendimento a domicílio. Nessa modalidade, são levadas mais de 300 opções de armações para os interessados. Caso o cliente não possua o teste de refração, conhecido popularmente como exame de vista, a empresa também o encaminha para ser atendido por um profissional na clínica mais próxima.

Serviço

Instagram: @sr.oculos

Contato Whatsapp: http://bit.ly/SrOculosLoja

Site: https://www.sroculos.com

Loja Aldeota: Av. Rui Barbosa, 2420 - Loja 1 - (85) 99671-0527

Loja Centro: Rua Sen. Pompeu, 1258 - Centro - (85) 99993-5288

Loja Messejana: Rua Manuel Castelo Branco, 514 - Messejana - (85) 99913-9538

