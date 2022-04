Solução garante receita financeira durante todo o ano às escolas

No processo de gestão escolar, diversos fatores devem ser levados em conta para que tudo flua corretamente. Inclusive, na parte financeira. Nesse cenário, a inadimplência figura como um dos desafios recorrentes, pois, em níveis altos, pode acabar comprometendo as finanças escolares.

Uma característica comum das escolas é iniciarem o ano letivo com caixa positivo, por conta do pagamento do período de matrícula. Contudo, o número de inadimplentes tende a crescer no decorrer do ano, podendo alcançar uma média de 25%, de acordo com Venâncio Freitas.

As escolas necessitam fortalecer suas áreas de gestão, melhorar a comunicação interna e externa, realizar campanhas de matrículas mais assertivas e investir em tecnologia, mas, muitas vezes, isso não é possível pela falta de previsibilidade financeira.

Em busca de trazer soluções para essa questão, a plataforma kedu, lançada neste mês de abril, otimiza a gestão administrativa e financeira das escolas privadas de todos os portes, ao oferecer receita garantida como forma de promover equilíbrio de contas a receber e maior possibilidade de planejamento para o melhor desenvolvimento da escola.

Após a implantação, a kedu se torna responsável pelo relacionamento financeiro e gestão de recebíveis das mensalidades junto aos responsáveis financeiros dos alunos. Esses valores são repassados mensalmente para a instituição de ensino de forma antecipada, mediante uma taxa, pela própria kedu. Dessa forma, a escola não terá desfalques em sua verba relacionados com o recebimento de mensalidades, o que contribui para a realização de novos investimentos, projetos e a manutenção de um fundo de emergência para situações adversas.

“O processo é simples. Temos uma equipe de consultores que avalia o histórico de inadimplência de cada escola nos últimos três anos e as suas principais necessidades. A partir dessa análise, encaminhamos uma proposta personalizada”, explica Venâncio Freitas, CEO da kedu.

Presença em expansão

A plataforma está disponível para escolas de ensino privado desde a educação infantil ao ensino médio. A expectativa é de, no primeiro ano de atuação, apoiar cerca de 220 escolas no Brasil, o que geraria previsibilidade financeira na gestão de 95 mil alunos e garantindo recebíveis acima de R$ 300 milhões. A empresa já conta com consultores em oito estados, com a meta de atingir todas as unidades federativas até o fim de 2022.

O atendimento junto às famílias para os pagamentos também passa a ficar sob responsabilidade da kedu, que conta com a experiência e a expertise do seu grupo econômico para garantir um relacionamento satisfatório com os responsáveis financeiros dos alunos, buscando sempre priorizar as pessoas e potencializar a satisfação do cliente com a escola. Além disso, a kedu utiliza multicanais de contato como WhatsApp, telefone, e-mail, SMS e aplicativo para o seu atendimento e disponibiliza mais formas de pagamento, como pix e cartão de crédito.

Consistência no segmento

A kedu faz parte do mesmo Grupo Econômico da Meireles e Freitas Cobrança Digital e Meireles e Freitas Advogados Associados, que possui vasta experiência em gestão de recebíveis e plataformas tecnológicas para relacionamento com os clientes. Outros serviços da kedu estão sendo planejados para os próximos meses, com foco em garantir a saúde financeira das escolas e o bom relacionamento com os responsáveis dos alunos.

“Temos experiência de 25 anos atuando no relacionamento e na gestão de recebíveis do segmento educacional, com atendimento personalizado para as escolas e para os responsáveis financeiros.”, afirma o CEO.

Serviço

Entre em contato com um especialista kedu: 4020 5266

Conheça os serviços em: kedubr.com

