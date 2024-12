Como a alta do dólar impacta suas finanças

Após ter ultrapassado os R$ 6,00 nos últimos dias, o dólar fechou a quarta-feira (10) cotado 5,9682, ainda num dos patamares mais altos já registrados. E isso não é só um número na telinha do jornal - é algo que afeta diretamente nosso dia a dia.

Sabe aquele celular novo que você estava querendo comprar? Vai ficar mais caro. Os remédios que você precisa tomar? Também. Até mesmo alguns alimentos podem pesar mais no bolso, porque muita coisa que usamos por aqui depende do dólar.

E sabe o que é mais interessante? Não são só os produtos importados que sobem de preço. Tome o pãozinho da manhã como exemplo: o trigo que usamos para fazê-lo geralmente vem de fora, então quando o dólar sobe, até nosso café da manhã fica mais caro. É um efeito dominó que atinge especialmente as famílias que já fazem malabarismo com o orçamento todo mês.

PRESSÃO INFLACIONÁRIA

Quando os preços começam a subir assim, é como uma bola de neve descendo a montanha: vai ficando cada vez maior. Os economistas chamam isso de pressão inflacionária - a gente chama de "tudo ficando mais caro". O problema é que nossos salários nem sempre acompanham essa subida, então acabamos conseguindo comprar menos coisas com o mesmo dinheiro.

O Banco Central até tenta segurar essa alta aumentando a taxa Selic (aqueles juros que a gente tanto ouve falar). Mas é tipo tentar se cobrir com um cobertor pequeno: os preços podem até se estabilizar, mas o crédito fica mais caro, dificultando a vida de quem precisa de empréstimo ou financiamento.

VIAGENS MAIS CARAS

Com as férias de dezembro, é natural pensar na viagem para pegar um sol na Beira-mar ou descansar no Interior. Com o dólar nas alturas, tudo que envolve moeda estrangeira fica mais salgado: passagem, hotel, e até combustível se você vai de carro. Até comprar online em sites como Shein e Shopee perdem um pouco da graça - aquele preço que parecia uma pechincha pode não ser tão vantajoso assim quando convertido para reais.

IMPACTO NOS INVESTIMENTOS

Agora vem a parte interessante: nem tudo é prejuízo nessa história do dólar alto. Algumas empresas até se beneficiam! Pense nas exportadoras, por exemplo: quando vendem seus produtos lá fora, recebem em dólar. Quanto mais alto o dólar, mais reais elas ganham! É por isso que ações de empresas do agronegócio ou mineração costumam subir quando o dólar dispara.

Já outras empresas acabam sofrendo mais. Imagine uma fábrica que precisa comprar peças de fora: seus custos sobem junto com o dólar, e nem sempre dá para repassar todo esse aumento para o preço final. Por isso mesmo é importante diversificar seus investimentos e ter uma carteira com ativos que se beneficiam da alta do dólar.

COMO SE PROTEGER

E agora, como fazer para não deixar o dólar alto bagunçar nossas finanças? Aqui vão algumas dicas práticas:

Diversifique seus investimentos! Ter uma parte do dinheiro em ativos que se beneficiam do dólar alto pode ser uma boa estratégia de proteção.

Dê uma chance aos produtos nacionais. Às vezes temos ótimas alternativas aqui mesmo, por preços mais em conta.

Se estiver planejando viajar, considere destinos nacionais ou, se precisar mesmo ir para fora, tente comprar dólar aos pouquinhos, aproveitando momentos em que ele está menos alto.

Invista em conhecimento financeiro. Quanto mais você entender de economia, melhores decisões vai tomar com seu dinheiro.

O dólar alto mexe com toda a economia, isso é fato. Mas com planejamento e algumas mudanças de hábito, dá para atravessar esse momento sem tanto sufoco. O segredo é ficar de olho nas oportunidades e adaptar o orçamento à nova realidade. Afinal, como dizem por aí: em tempos de mudança, quem se prepara sai na frente!

Disclaimer: Esta matéria tem finalidade unicamente informativa, de natureza educacional e não produzida com o intuito de servir como recomendação para produtos ou estratégias de investimento.