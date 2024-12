Em ritmo de rock, Cimento Apodi promove convenção de vendas

Inspirada nos grandes festivais de rock e na experiência única que eles proporcionam aos participantes, a Cimento Apodi, indústria de cimento, concreto e argamassas, adotou essa temática como plano de fundo para a sua Convenção de Vendas 2024, realizada na semana passada.

A empresa é uma joint venture cujos sócios são a família cearense Dias Branco e a multinacional grega Titan, líder mundial do setor cimenteiro, ambas com 50% do capital.

Com o tema “Cliencentrismo na Veia”, o objetivo foi demonstrar a todos os colaboradores como oferecer a melhor experiência ao cliente, por meio da vivência prática da equipe de vendas e de outros colaboradores de áreas estratégicas da empresa.

"A alusão aos grandes festivais tem como objetivo destacar que o cliente deve estar no centro de tudo e que todos nós, independentemente da área, somos responsáveis por essa jornada de experiência. No fim, somos todos vendedores e temos a responsabilidade de proporcionar a melhor experiência para nossos clientes", ressalta Fabio Takano, gerente de marketing da Apodi.

Neste ano, além de envolver os participantes diretamente, colaboradores de áreas estratégicas foram convidados a compartilhar suas visões sobre a importância do trabalho de suas equipes no processo de melhoria da jornada do cliente, ressaltando que essa responsabilidade vai muito além do time de vendas e se estende a toda a organização.

Além desse evento principal realizado no Espaço Gran Mareiro, na Praia do Futuro, a Convenção de Vendas contou com uma programação diversificada, incluindo uma visita à planta da Apodi em Quixeré, proporcionando um dia de imersão para o time de vendas, que teve a oportunidade de conhecer ou relembrar cada detalhe do processo produtivo da empresa.

Também foi realizada uma visita guiada à concreteira em Fortaleza, onde os participantes puderam observar de perto as inovações e os processos que tornam a produção da Apodi um diferencial no mercado. Além disso, houve treinamento com a equipe de Saúde, Meio Ambiente e Segurança, promovendo integração e troca de conhecimento com outras áreas.

“A Cimento Apodi reforça, por meio de iniciativas como essa, a valorização do time de colaboradores e o compromisso com a excelência e o foco no cliente, envolvendo todos os funcionários em uma cultura de melhoria contínua”, como diz Sergio Mauricio, CEO da companhia.