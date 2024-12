Embraer vende mais dois E195-E2 para a Luxair, de Luxemburgo

Segue voando em céu de brigadeiro a Embraer. Ontem, a Luxair, companhia aérea do Grão-Ducado de Luxemburgo, na Europa, assinou um pedido firme com a Embraer para a compra de dois aviões do modelo E195-E2, o jato mais eficiente no segmento de corredor único. O E195-E2 complementará a frota de aeronaves de maior porte dessa companhia aérea.

A Luxair passa a ter agora seis jatos E195-E2 encomendados. A empresa ainda tem três direitos de compra, com direitos de conversão para o E190-E2, se for necessário. A entrega do primeiro jato da Luxair, do pedido de 2023, está programada para o início de 2026. O novo pedido da Luxair garante slots de entrega adicionais em 2027.

“O E195-E2 é um investimento crucial no futuro da Luxair, possibilitando o equilíbrio entre crescimento e compromisso da companhia com um futuro mais verde e mais silencioso. A partir de 2026, os jatos marcarão o início de uma nova era para a Luxair, trazendo operações mais silenciosas, mais eficientes em consumo de combustível e oferecendo conforto incomparável para nossos passageiros. Com foco em uma cabine interna notadamente silenciosa e em baixas emissões de ruído, o E195-E2 se alinha perfeitamente com nossa visão de uma companhia aérea regional mais sustentável, eficiente e focada no cliente”, como disse Gilles Feith, CEO da Luxair.