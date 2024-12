Analista da ArcelorMittal Pecém ganha SteelChallenge das Américas

Boa notícia! A ArcelorMittal Pecém consagrou-se bicampeã das Américas do Desafio Internacional do Aço (steelChallenger) na sua 19ª edição. A empresa conquistou o Top 10 na categoria Industrial – todos da unidade Pecém no Ceará, desbancando concorrentes de todo o continente americano e destacando a excelência dos trabalhos realizados neste Estado.

O analista Leandro Ribeiro, o grande vencedor, está qualificado para a etapa mundial e lutará pelo título global em abril de 2025, em Sidney, na Austrália. Foram 390 concorrentes nas Américas, dos quais 200 eram do Brasil.

Quem também viajará para a Oceania é o estudante Daniel Aquer, do curso de Engenharia Metalúrgica da Universidade Federal do Ceará (UFC). Com apoio da ArcelorMittal, Daniel foi o campeão na categoria Estudantil e, também, representará o Ceará na disputa mundial. Além do vencedor, os estudantes apoiados pela produtora de aço conquistaram todas as quatro primeiras colocações da categoria.

O desafio

Organizado pela World Steel Association (WSA), o campeonato promove aprendizagem e coloca as habilidades dos inscritos à prova. Durante a rodada regional, que aconteceu em uma imersão que durou 24 horas entre os dias 26 e 27 de novembro, os competidores tiveram de produzir um aço de alta resistência utilizado na indústria automotiva.

“Essa conquista é muito importante, pois simboliza todo o meu esforço, não apenas durante a preparação para o desafio, mas também ao longo de toda a minha trajetória. Sem dúvida, essa vitória é fruto de muito empenho, dedicação e trabalho em equipe, e agradeço aos tutores e amigos da ArcelorMittal que contribuíram durante toda a preparação. É uma grande honra poder representar a ArcelorMittal, o Ceará e o Brasil na etapa mundial do steelChallenge”, disse o campeão Leandro Ribeiro, analista de Metalurgia e Qualidade da ArcelorMittal unidade Pecém.

Alex Nascimento, gerente de Infraestrutura Interna e coordenador do ciclo de preparação para o steelChallenge na ArcelorMittal Pecém, enalteceu a conquista do time.

“Como toda competição, apenas um sai campeão, mas tivemos muitas conquistas individuais e jovens adquirindo novos conhecimentos e fortalecendo relações. Foi algo que movimentou toda a empresa. É muito gratificante ver a ArcelorMittal em destaque em uma competição que estimula a excelência e o conhecimento metalúrgico entre os jovens”, afirmou Alex.