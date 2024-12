Faec louva Elmano por simplificar criação de camarão no Ceará

Governar é uma arte para a qual muitos são os convidados (candidatos), mas poucos são os escolhidos (eleitos). Governar – muitos já o disseram com outras palavras – é 1) construir rodovias, ferrovias e hidrovias, 2) aeroportos e portos, 3) escolas e universidades, 4) hospitais e postos de saúde, 5) oferecer um bom serviço de segurança pública, 6) garantir o saneamento básico (água e esgoto) à população, 7) manter organizadas e equilibradas as contas do governo, 8) sustentar em dia o pagamento dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas e, também, dos fornecedores de serviços e produtos – os empreiteiros, 9) sustentar boas e respeitáveis relações com os poderes Legislativo e Judiciário e 10) tomar decisões que, muitas vezes, ferem interesses mesmo de correligionários, amigos e familiares.

Como se observa, não se trata de uma tarefa fácil, mas algo que exige de quem governa 1) muito equilíbrio, 2) vocação para o diálogo seja lá com quem for, até com os adversários, 3) paciência para escutar, 4) inteligência para analisar o que escutou, 5) discernimento para, dessa oitiva, separar o joio do trigo, extraindo das divergências dos grupos de interesse o que é melhor para a coletividade, 6) compromisso com a verdade, e esta talvez seja a tarefa mais difícil deste decálogo, pois é preciso dizer o sim ou o não sem alterar a voz, mantendo o mesmo diapasão, 7) coragem para enfrentar e superar os lobbies de pressão, muitos dos quais se travestem de cordeiros, mas são lobos na verdade, tradicionais frequentadores do Palácio e bajuladores de quem está de plantão no poder, que, como todos sabemos, é efêmero – os que são poderosos hoje não o serão amanhã, 8) humildade para receber a crítica, absorvendo as que constroem – e estas são as que valem – e desprezando as destrutivas, cuja origem são os espíritos do mal; 9) autoridade para impor-se à gigantesca máquina que se movimenta ao seu redor, para o que deve dispor de um bom serviço de inteligência, e 10) fé em Deus, porque sem ela tudo se torna muito mais difícil, quando não impossível.

Há dois anos no poder, o governador Elmano de Freitas já entendeu que, entre o fácil discurso do palanque da campanha eleitoral e a prática de governar há um abismo. A começar pela incompatibilidade das promessas com a realidade do Tesouro estadual. Não há dinheiro para atender a tudo o que prometido foi.

Mas algumas delas vêm sendo cumpridas, entre as quais a testemunhada pelo presidente da Federação da Agricultura e Pecuária (Faec), Amílcar Silveira, que, por rede social, postou mensagem aos agropecuaristas vazada nos seguintes termos:

“Poucos meses depois de tomar posse, o governador Elmano de Freitas reuniu-se conosco. Apresentamos-lhe algumas questões que dificultam o desenvolvimento do agro cearense. Uma dessas questões foi a excessiva burocracia dos organismos ambientais que vinha atrapalhando a vida dos pequenos carcinicultores que trocaram a enxada da agricultura pelos tanques de criação de camarão.

“Nessa reunião, o governador prometeu que essa burocracia seria minimizada. E o foi em muito pouco tempo, e hoje posso anunciar que, no ano passado de 2023, foram emitidas pela Semace (Superintendência Estadual do Meio Ambiente) 111 licenças ambientais, regularizando a operação de igual número de carcinicultores, que vinham produzindo de modo informal, ferindo a legislação.

“Neste ano de 2024, até sexta-feira da semana passada, foram emitidas 492 licenças ambientais. Esta é uma notícia que faço questão de transmitir com o júbilo de quem está agradecido ao governador Elmano, que cumpriu o que havia prometido, e o fez em curto espaço de tempo. Vou gravar um vídeo para tornar público o agradecimento do agro cearense, principalmente do seu segmento da carcinicultura, que vem crescendo de forma extraordinária. O governador está vendo que o produtor rural responde, imediatamente, a qualquer incentivo do governo.

“Nos temos hoje no Ceará 2.036 propriedades rurais produzindo camarão. Nenhum produtor rural quer ficar à margem da Lei, todos desejam produzir de acordo com o que manda a Lei. Esses carcinicultores já podem ir, agora – e estão indo – buscar crédito nas agências bancárias do BNB e do Banco do Brasil, porque sua situação ambiental já está resolvida, graças à oportuna, firme e corajosa decisão do governador Elmano de Freitas.”

O testemunho de Amílcar Silveira valida os decálogos que abriram esta coluna, porque transmitido por quem ideologicamente está à direita de Elmano de Freitas, que, assim, confirma sua vocação para o diálogo.

Bons tempos os de 2024. Que se repitam em 2025.