Ceará fará exportação direta de minério de ferro para China

Um marco na história das exportações cearenses será alcançado neste mês de dezembro, quando será feito o primeiro embarque de minério de ferro para a China, eliminando a intermediação de escritórios do eixo Sul-Sudeste.

A operação, prevista para o próximo dia 20, embarcará, no Porto do Pecém, 87 mil toneladas de minério, o que consolidará esse terminal marítimo como equipamento importante do comércio exterior do país.

Essa venda direta rompe com o modelo tradicional de intermediação, permitindo que a empresa cearense responsável pela exportação aumente sua competitividade e valorize a produção local.

“Essa conquista é um divisor de águas para o mercado exportador cearense e para toda a região Nordeste. Mostra que temos capacidade técnica e de logística para competir diretamente nos mercados globais, especialmente no exigente mercado asiático”, como diz Augusto Fernandes, CEO da JM Negócios Internacionais, responsável pela logística da operação.

Além de reforçar a posição estratégica do estado, essa operação reflete o crescimento do setor mineral no Nordeste, abrindo caminho para futuras transações diretas e novos investimentos. A operação evidencia o potencial do Ceará como protagonista no comércio internacional de commodities, especialmente em mercados competitivos e exigentes como o da Ásia.