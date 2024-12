Festa do Agrinho reúne centenas de crianças de escolas rurais do Ceará

Uma festa emocionante foi a que promoveram na manhã desta sexta-feira, 13, no Centro de Centro de Eventos, em Fortaleza, a Federação da Agricultura e Pecuária (Faec) e o capítulo cearense do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) para a entrega dos prêmios às dezenas de professores e alunos das escolas rurais que integram o programa Agrinho.

Do programa fazem parte 705 escolas rurais de 70 municípios, que contam com 683 diretores, 821 coordenadores pedagógicos, 8.473 professores e 86.362 alunos – crianças e adolescentes – do 2º ao 9º ano do Ensino Fundamental.

O superintendente do Senar-Ceará, Sérgio Oliveira, disse à coluna que o Agrinho tem uma grade escolar ao longo do ano que inclui aulas sobre saúde, meio ambiente, cidadania e cooperativismo, cujo conteúdo é voltado para a atividade agropecuária.

“Nosso objetivo é transmitir para os alunos das escolas rurais conhecimento sobre o que esses temas representam para o desenvolvimento sustentável no campo. O interesse deles cresce a cada ano”, informou Sérgio Oliveira, que, com o presidente da Faec, Amílcar Silveira, comandou a festa do Agrinho 2024.

Havia no salão do Centro de Eventos, onde tudo aconteceu, 80 mesas redondas, 75 delas reservadas à representação de cada município – um professor, um coordenador, o prefeito ou seu representantes e seus alunos premiados.

Entre os prêmios distribuídos ao longo da solenidade, havia motocicletas, bicicletas e notebooks entregues aos alunos e aos seus professores.

Presente ao evento, o empresário Honório Pinheiro, CEO da rede Supermercado Pinheiro, disse à coluna que fez questão de comparecer à festa porque conhece o programa Agrinho há vários anos e sabe de sua importância para a qualificação dos alunos das escolas rurais.

“Este é um programa que deveria ser copiado por outras entidades empresariais, pois é por meio dele que crianças e adolescentes passam a conhecer os variados aspectos da atividade econômica, principalmente a da agropecuária”, disse Honório Pinheiro.

Sérgio Oliveira contou que muitas das crianças que vieram para a festa do Agrinho nunca havia visto o mar, mas sua curiosidade foi atendida: por instrução da coordenação do evento: os motoristas dos ônibus que os trouxeram do sertão fizeram um passeio pela Avenida Beira Mar e pela Praia do Futuro.

“Você precisava ver a alegria dessas crianças ao ver o mar pela primeira vez, foi algo emocionante”, contou o superintendente do Senar, repassando à coluna o que ouviu dos professores que acompanham os alunos.

Alci Porto, diretor técnico do Sebrae, também presente, lacrimejou ao ver a alegria das crianças e dos adolescentes recebendo seus prêmios.

"O sorriso de uma criança sempre nos emociona, principalmente quando esse sorriso vem da alegria por haver vencidio concursos de redação, de desenho e de experiência pedagógica", disse ele.