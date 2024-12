Indústria eletroeletrônica cresce, mas teme dólar alto em 2025

A indústria brasileira elétrica e eletrônica encerrou 2024 com faturamento de R$ 226,7 bilhões, um crescimento nominal e real de 11% na comparação com 2023, segundo informou ontem, quinta-feira, 12, a Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee). Todas as áreas representadas registraram alta no faturamento.

A produção física do setor apresentou aumento de 10,2% em relação ao ano passado, puxada principalmente pelo desempenho da área elétrica durante o ano.

O número de empregados em 2024 teve alta de 7%, encerrando o ano com 284,2 mil trabalhadores, 18,7 mil vagas a mais que no final de 2023, quando registrou 265,5 mil trabalhadores.

De acordo com a Abinee, também os investimentos do setor eletroeletrônico apresentaram crescimento de 10%, alcançando R$ 3,9 bilhões neste ano. Já a utilização da capacidade instalada passou de 73% em dezembro de 2023 para 79% neste final de 2024.

“Os números do ano realmente nos surpreenderam. Nós não tínhamos essa expectativa”, disse, feliz, o presidente executivo da Abinee, Humberto Barbato. Ele ponderou, porém, que os empresários estão apreensivos com a política fiscal do país e com a desvalorização cambial.

“A preocupação é de que a alta do dólar, agravada ainda mais neste fim de ano, traga em 2025 novos impactos nos custos de matérias-primas e componentes importados”, concluiu ele.