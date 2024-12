Centro Fashion encerra 2024 com Presentão de Natal

O Centro Fashion Fortaleza, um empreendimento do Grupo Marquise, está encerrando este 2024 com resultados expressivos. Durante o ano, o shopping popular realizou dois bazares que atraíram mais de 200 mil pessoas, além de campanhas de sucesso em datas importantes como o Dia das Mães, Dia dos Namorados e Dia dos Pais, consolidando-se como um dos maiores polos comerciais do Nordeste.

Entre as ações marcantes, a Semana da Black Friday, na última semana de novembro, ofereceu descontos e dobrou os cupons das compras para a campanha de Natal. Além disso, iniciativas sustentáveis, como a Feira Solidária, que beneficiou uma ONG de mulheres com câncer de mama, e o Adotaí, evento de adoção de animais, destacaram o compromisso social do empreendimento.

Neste ano, o Centro Fashion passou por melhorias estruturais, como a instalação de rampas rolantes, novos elevadores, modernização dos banheiros e a criação de novas vagas de estacionamento, garantindo mais conforto e acessibilidade para lojistas e clientes.

Para encerrar o ano com chave de ouro, o Centro Fashion está a promover a campanha "Presentão de Natal Centro Fashion", que sorteará 7 iPhones 16 para clientes que realizarem compras acima de R$200,00 nas lojas participantes. A promoção seguirá até o próximo dia 24 de dezembro, com o objetivo de celebrar o espírito natalino e premiar os consumidores.

O Centro Fashion estima receber cerca de meio milhão de visitantes durante este mês de dezembro, reforçando seu papel de principal destino de compras de Fortaleza.

"O ano de 2024 foi repleto de desafios e conquistas. Nosso objetivo sempre foi oferecer uma experiência completa, que vai além das compras, e estamos muito felizes com o engajamento de lojistas e clientes em nossas ações", destacou Marcos Venício, gerente de marketing do Centro Fashion.

Charles Santiago, superintendente do Centro Fashion, também comemorou os resultados:

"Estamos encerrando este ano com a sensação de dever cumprido. As melhorias estruturais e as ações realizadas refletem o nosso compromisso em oferecer um espaço cada vez melhor para todos. Que 2025 seja ainda mais promissor!", disse ele.