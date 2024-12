Brasilidade Urbanismo e WR Engenharia juntam-se pelo Laguna

Empresa do Grupo Colibri, a Brasilidade Urbanismo celebrou contrato com a WR Engenharia para construção do Laguna, empreendimento comercial aberto localizado no centro da cidade de Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza.

Ocupando área de 111 mil metros quadrados, o empreendimento terá mais de 60 operações de entretenimento e serviços, incluindo restaurantes, cafeterias e academia. Além disso, a empresa requalificará quatro hectares no entorno da Lagoa do Eusébio, criando uma área de passeio nas cercanias da sede municipal.

O Laguna foi idealizado como um placemaker, com o objetivo de ser mais do que apenas um lugar físico, incentivando conexões sociais, econômicas e culturais. O conceito de um espaço placemaker está relacionado à criação de lugares que são projetados de forma intencional para atrair pessoas, promover a interação entre elas e melhorar a qualidade de vida em um ambiente específico.

O termo deriva do movimento de placemaking, que foca no desenvolvimento e revitalização de espaços públicos, transformando-os em áreas vibrantes, úteis e atrativas para as comunidades.

Na construção do empreendimento, a Brasilidade Urbanismo investirá R$ 90 milhões; na requalificação do entorno da Lagoa do Eusébio, mais R$ 20 milhões. As obras de terraplenagem e drenagem e o transplante de árvores já foram executadas.

O empreendimento, ainda, sem nome, contará com uma praça de convivência, um parque de esculturas com imagens de animais em sinergia com o cenário da lagoa.

No informe que transmitiu a esta coluna, a empresa empreendedora informa que o projeto inclui a construção de um hospital de alto padrão.

A escolha da WR Engenharia para o projeto – acrescenta o informe – levou em consideração sua expertise de mais de 38 anos em diversos segmentos da construção civil, entre os quais shopping centers e edifícios comerciais e residenciais.

“A região do Eusébio está entre as que mais se desenvolvem no Ceará. Estamos trazendo algo completamente novo não apenas para o município, mas para o estado. O Laguna unirá lazer e serviços em um espaço aberto, aconchegante, com condições de oferecer opções para diversos públicos. O empreendimento será um novo ícone, aplicando o que acreditamos ser o conceito mais moderno de urbanismo”, destaca Lagildo Brasileiro, CEO da Brasilidade Urbanismo.