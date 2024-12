Fortescue surpreende mercado de energia com ação na Aneel

Numa ação que surpreendeu o mercado de energias renováveis, a australiana Fortescue entrou na Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) com Requerimento Administrativo com Pedido de Medida Cautelar para postergar a assinatura do contrato e – como consequência – adiar o pagamento das garantias ao Sistema Integrado Nacional (SIN) e, com isto, evitar que qualquer outra empresa concorrente o faça.

O documento tem linguagem eminentemente técnica e por isto esta coluna ouviu dois consultores em energia, e eles disseram que a Fortescue – uma das empresas que têm projeto pronto para iniciar as obras de construção de unidades industriais que produzirão Hidrogênio Verde no Hub do Complexo Industrial e Portuário do Pecém – não estaria disposta a pagar, agora, o que manda a legislação.

Mas, de acordo com o entendimento de uma alta fonte do governo do Ceará, em resumo, o que o documento da Fortescue pede é o seguinte, também em linguagem técnica:

“Considerando-se as peculiaridades do consumo ultra-eletrointensivo de energia relacionado com a produção de hidrogênio verde, e visando otimizar custos para os consumidores, a Fortescue requer que as regras sejam revistas devido a tais características antes não previstas no setor elétrico brasileiro, e se busque que as conexões possam ser designadas para aqueles que efetivamente vão realizar o investimento”.

O pagamento a que se referem os dois consultores ouvidos pela coluna - exigido de todas as empresas - destina-se a garantir os investimentos que serão feitos para a construção das Linhas de Transmissão, estações e subestações que garantirão a conexão das empresas ao SIN.

Os advogados da Fortescue, num longo arrazoado, dizem, ao final do requerimento, o que pretendem com o seu pedido à Aneel:

“Cautelarmente, o deferimento do pedido para suspensão imediata de todas as análises de Pareceres de acesso em curso no ONS a partir de agosto/2024, relativas a consumidores ultra-eletrointensivos com projetos de produção de hidrogênio verde/amônia, para fins de garantia da isonomia, razoabilidade/proporcionalidade, eficiência, interesse público e livre concorrência no acesso desse novo tipo de consumidores eletrointensivos à Rede Básica do SIN; e, No mérito, que seja confirmada a suspensão do processo de acessos dos consumidores ultra-eletrointensivos de projetos de hidrogênio de baixo carbono com solicitação a partir de agosto/2024, e seja aplicada de forma imediata as alterações resultantes da CP nº 23/2024.”

Para os dois consultores ouvidos por esta coluna, o que existe, neste momento, é o seguinte, na opinião deles:

“A Fortscue tem sido protagonista desde o ano passado como a grande desbravadora do H2V no Pecém e no Brasil. Porém, na verdade, o board da empresa na Austrália ainda não emitiu o Financial Investment Decison (FID), ou seja, a decisão de investimento, o que só acontecerá, como a própria empresa já o anunciou, no segundo semestre de 2025.

“Assim, parece-nos que esse recurso junto à Aneel é apenas uma iniciativa para evitar que qualquer outro player – ou concorrente, brasileiro ou estrangeiro – avance antes da Fortescue. Está, pois, visível a existência de uma disputa pela posição de pioneira na produção do H2V no futuro Hub do Pecém.”

Os consultores finalizaram, dizendo:

“Não deixa de ser um agravo ao estado do Ceará e ao CIPP. A ação tisna o trabalho de articulação do governo estadual com o planejamento do Ministério de Minas e Energia e do CIPP com os investimentos em infraestrutura para consolidar o Hub de H2V.”

