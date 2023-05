Site da Receita Federal está fora do ar nesta quarta (24); saiba mais

O site da Receita Federal apresenta instabilidade nesta quarta-feira (24), dia em que foi liberada a consulta da restituição do Imposto de Renda. Desde o começo da manhã, a página oscila entre fora do ar e com lentidão.

No site DownDetector, há um pico de reclamações a partir das 10h, horário divulgado pela Receita para a abertura das consultas ao 1º lote.

Usuários das redes sociais estão marcando o perfil da Receita Federal para reclamar do serviço. "O que adianta liberar e o sistema não funcionar?", questionou um. "Só não está funcionando né! Tem previsão de retorno? Sistema fora já no primeiro minuto", disse outro.

Restituição

A consulta abre, mas o dinheiro, porém, só será depositado no dia 31 de maio, data que também se encerra o prazo para que os contribuintes enviem suas documentações.

A previsão é de que o primeiro lote seja pago para 4,1 milhões de pessoas do grupo prioritário, que contempla:

246.013 contribuintes idosos acima de 80 anos;

2.464.031 contribuintes entre 60 e 79 anos;

163.859 contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave;

1.052.002 contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério;

204.020 contribuintes que receberam prioridade por terem utilizado a declaração pré-preenchida ou optado por receber a restituição via PIX.