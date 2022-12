Sistema Verdes Mares realiza a segunda edição da Feira Mulher em Foco, em Fortaleza

O empreendedorismo feminino estará mais uma vez em foco nesta terça (27) e quarta-feira (28) em mais uma ação do Projeto Elas. Será a segunda edição da Feira Mulher em Foco, que acontecerá das 17h às 21h reunindo trabalhos de gastronomia, moda e artesanato produzidos por mulheres.

O Projeto Elas é uma iniciativa do Sistema Verdes Mares criada em 2021 para fortalecer as conquistas femininas e combater a violência contra o gênero. A feira acontecerá novamente no estacionamento da Areninha Murilão, no bairro Messejana.

A programação é gratuita e prevê, ainda, espaço para iniciativas sociais, a exemplo do Programa Nossas Guerreiras, realizado pela Prefeitura de Fortaleza como forma de estimular o empreendedorismo feminino por meio da concessão de crédito orientado.

No palco, o público poderá conferir apresentações musicais e artísticas 100% femininas.

Para estimular o pensamento sobre a importância e a valorização da mulher, outras ações estão previstas pelo SVM até o fim de 2022, como a série "Nenhuma a Menos" que será exibida no YouTube do Diário do Nordeste. A série abordará os temas superação, empoderamento e autonomia, como forma de ajudar mulheres vítimas de violência a reencontrarem a própria liberdade.

“No papel de maior conglomerado de comunicação do Nordeste, o SVM tem o dever de auxiliar a sociedade a enfrentar problemas que ainda não foram superados e o Projeto Elas é a contribuição do Sistema [Verdes Mares] a essa causa. Nosso foco é abordar temáticas inclusivas e casos de superação para motivar e inspirar outras mulheres a acreditar em si mesmas. Por isso, trazemos três temáticas que ajudam as vítimas a se reerguer, por meio da superação, empoderamento e autonomia”, explica o Diretor Superintendente do SVM, Ruy do Ceará.

O Projeto Elas é uma realização do Sistema Verdes Mares e conta com o patrocínio da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará e apoio da Prefeitura Municipal de Fortaleza.

Feira Mulher em Foco

Quando: dias 27 e 28 de dezembro

Horário: 17h às 21 horas

Local: estacionamento da Areninha Murilão, no bairro Messejana

PROGRAMAÇÃO CULTURAL

27/12 - terça-feira

17h às 18h50

Apresentação – Dj Vivi Siade

18h50 às 19h30

Espetáculo - O Circo de Uma Mulher Só

19h30 às 20h

Apresentação de dança – Andarilhas

Dança Étnica Contemporânea - Fusion Bellydance

20h às 21h

Apresentação – Forró da Fulô - Formação: voz, sanfona, zabumba e triângulo

28/12 - quarta-feira

17h às 19h

Apresentação – Dj Maria Tavares

19h às 19h40

Espetáculo – "A MULHER MAIS FORTE DO MUNDO”

19h40 às 19h50

Apresentação – Escola de Dança Jane Ruth: Dança Urbana

19h50 às 21h

Apresentação – Forró da Fulô - Formação: voz, sanfona, zabumba e triângulo

PROGRAMAÇÃO DA FEIRA

São 40 expositoras - 17h às 21h

Atividades infantis - 17h às 21h

Pintura no Craft

Cama elástica

Atividades Esportivas

Wake Fit (Treinamento Funcional)

Capoeira e Maculelê - Grupo ACAS (orientações básicas)

Serviços - 17h às 21h

Espaço Bem Estar

Quick Massage / Maquiagem Básica / Esmaltação / Design de Sobrancelhas

Intervenções - 17h às 21h

Intervenções para sorrir com a Palhaça Pirrita

27/12 - terça-feira - Oficinas

17h às 21h

Oficina de Criação ao Ar Livre – Vivência de Bem-Estar com Artes Visuais.

17h às 18h15

Bordado Criativo – Ateliê Maria Vem Com as Outras: utilizando tecidos, linhas, feltro, agulhas e fitilhos.

18h15 às 19h30

Reciclagem – Coisinhas de Vovó / Dona Glória: utilizando garrafas de vidro e pet, papelão, sobra de madeira, galhos.

19h30 às 20h45

Cartões Artesanais – Lana Guerra: utilizando papéis de fibra de bananeira, recortes de revistas e fibras naturais.

28/12 - quarta-feira - Oficinas

17h às 21h

Oficina de Criação ao Ar Livre – Vivência de Bem-Estar com Artes Visuais.

17h às 18h10

Bordado Criativo – Ateliê Maria Vem Com as Outras: utilizando tecidos, linhas, feltro, agulhas e fitilhos.

18h15 às 19h30

Reciclagem – Coisinhas de Vovó / Dona Glória: utilizando garrafas de vidro e pet, papelão, sobra de madeira, galhos.

19h30 às 20h45

Cartões Artesanais – Lana Guerra: utilizando papéis de fibra de bananeira, recortes de revistas e fibras naturais.

19h30 às 20h45

Bonecas de Fuxico – Brilho da Lua / Cristina: utilizando tecido e fibra para enchimento.

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE