Sistema Verdes Mares inicia nova etapa do projeto "Conexão SVM" nesta quinta-feira (11)

O Sistema Verdes Mares inicia, nesta quinta-feira (11), mais uma etapa do "Conexão SVM", projeto iniciado em 2020 com o objetivo de produzir conhecimento e dialogar com o público sobre os mais variados assuntos de interesse social.

Dessa vez, o foco será conectar a indústria e áreas de marketing do Ceará através de palestras, que serão realizadas todas às quintas-feiras, no hub de comunicação Nosso Meio, localizado no shopping Jardins Open Mall.

"O presente e o futuro da mídia", "E-commerce para impulsionar vendas", "Cenário e perspectivas para o setor automotivo" estão entre os temas a serem abordados ainda neste mês de novembro.

Na programação do mês de dezembro, estarão em pauta: "Oportunidades e tendências no setor imobiliário e materiais de construção", "Educação em movimento" e "A economia que transforma".

Os palestrantes serão diretores, gerentes e profissionais renomados que atuam nos diversos veículos do SVM.

As palestras acontecerão a partir de hoje (11) e durante todas as quintas-feiras até o dia 16/12, sempre a partir das 18h, no hub Nosso Meio, localizado na Av. Desembargador Moreira 987, Aldeota.

O Espaço Nosso Meio funciona a partir das 9h até às 21h. Aos interessados em participar, os convites serão disponibilizados nas redes sociais oficiais do Espaço Nosso Meio (@espaconossomeio).

Confira a programação:

11 de novembro

O presente e o futuro da mídia.

Palestrantes: Arenusa Goulart (Gerente de Marketing SVM) e Ívila Bessa (Diretora Digital do Diário do Nordeste)

18 de novembro

Varejo online: E-commerce para impulsionar vendas.

Palestrantes: Ananias Gomes (Gerente de Vendas SVM) e Gabriel Bontempo (Especialista em Comunicação Empresarial e Mídias Digitais)

25 de novembro

Cenário e perspectivas para o setor automotivo.

Palestrantes: Marina Leitão (Gerente de Novos Negócios SVM ) e Victor Ximenes (Especialista e Colunista do produto Negócios no Diário do Nordeste)

2 de dezembro

Oportunidades e tendências no setor imobiliário e materiais de construção.

Palestrantes: Lívia Medeiros (Gerente de Vendas SVM) e Patriolino Dias (Presidente do Sindicato da Indústria e Construção Civil - Sinduscon)

9 de dezembro

Educação em movimento.

Palestrantes: Tayro Mendonça (Gerente Planejamento de Vendas SVM) e Karine Zaranza (Editora de núcleo do Diário do Nordeste)

16 de dezembro

Economia do Nordeste: "A economia que transforma".

Palestrantes: Erick Picanço (Diretor Comercial e Marketing SVM) e Gustavo Bortoli (Diretor de Jornalismo SVM).

Quero receber conteúdos exclusivos sobre negócios