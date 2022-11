Shopping oferta promoção de Black November a lojistas do setor de moda

O Shopping Giga Mall, que está sendo construído no bairro Messejana, em Fortaleza, está com condições especiais para varejistas e atacadistas que adquirirem loja no empreendimento. Com a tradicional Black November, quem fechar contrato durante este mês só vai começar a pagar aluguel a partir de 2024.

"Aqui no shopping, são lojas com preço de box que serão entregues prontas para o lojista, com ar-condicionado central, porta de rolar automática, piso em cerâmica, divisórias em drywall, tendo o preço da parcela no valor de box que o mercado oferece", afirma Magna Medeiros, coordenadora de Marketing. "O lojista que comprar conosco vai receber sua loja pronta para montar e começar a vender", complementa a gestora.

O empreendimento está com 80% das obras concluídas e vai entregar para o mercado de moda um polo com cerca de mil lojas. "Messejana tem um comércio pujante, com crescimento exponencial e com grande vocação comercial, já que são mais de 40 mil moradores", avalia Magna Medeiros.

O Shopping Giga Mall possui uma área construída de 70 mil metros quadrados, seis andares, espaço para mais de 1.000 operações, escadas rolantes e elevadores de alta capacidade, praças de alimentação e de eventos, espaço de apoio para guias e motoristas, transportadoras, depósitos para armazenagem de estoques para cada lojista e hotel. A estrutura contempla, ainda, estacionamento para ônibus de turismo de compras com 70 vagas exclusivas e mais de 1.000 vagas para veículos.

"É um polo de moda completo, atendendo às necessidades da população local, do interior do estado e dos demais estados do Brasil. Se o lojista quer crescer, vender mais, expandir sua loja, o momento é agora. Além das condições super especiais da Black November, o nosso lojista terá total apoio do shopping para crescer e vender cada vez mais", arremata a coordenadora de Marketing.

Serviço:

Shopping Giga Mall - Rua José Hipólito, 264, Messejana

Contato: (85) 2525-2100 (Fixo e WhatsApp)

Instagram: @gigamallmessejana

Site: www.gigamall.com.br