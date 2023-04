Seleção para vagas remanescentes de auxílio catador é aberta; veja como participar

A Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima (Sema) está com inscrições abertas para 11 vagas remanescentes no Programa Auxílio Catador 2023. Anúncio foi feito nessa terça-feira (18), por meio do site oficial do Governo do Estado.

Conforme o órgão, foram abertas 3.655 vagas, porém só foram ocupadas 3.644.

Só podem se inscrever catadores que façam parte de associações ou cooperativas e que estejam inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

Segundo informações do edital, o auxílio financeiro mensal corresponde a 1/4 de um salário mínimo. O recebimento acontece mediante comprovação, por meio de declaração expedida pela associação ou cooperativa a que pertence o beneficiado, atestando o cumprimento da demanda mensal de 500kg de materiais recicláveis coletados.

Caso haja mais de 11 aprovados, será aplicado a ordem de prioridades previstas no edital.

Inscrições

Para se inscrever, é necessário acessar o site da Sema. Somente catadores integrantes de associações ou cooperativas e que estejam inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), poderão realizar a inscrição.

A seleção terá validade de nove meses, com possibilidade de prorrogação uma única vez por um ano

