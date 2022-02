Saques do FGTS, aposentadoria do INSS e seguro-desemprego são adiados no Carnaval; veja como fica

Os serviços bancários e pagamento de benefícios sociais foram interrompidos neste período de Carnaval (28 de fevereiro a 1º de março) em todo o Brasil.

Portanto, beneficiários que têm direito a saques deverão esperar o retorno das atividades, a partir da Quarta-feira de Cinzas (2 de março). Até lá, não estão disponíveis:

Saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

Seguro-desemprego;

O calendário de pagamentos do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), o funcionamento das agências volta ao normal na quarta, a partir do meio-dia.

Quando voltam os pagamentos relativos ao FGTS?

Os valores do FGTS e do seguro-desemprego retornam já no 2 de fevereiro, incluindo o pagamento do saque-aniversário para os trabalhadores nascidos em março.

O prazo para retirada dos valores para esses beneficiários acaba em 31 de maio. O saque pode ser feito do primeiro dia útil do mês de nascimento do trabalhador ao último dia útil do mês seguinte.

Calendário FGTS 2022 - Saque-aniversário

Nascidos em janeiro

Início do pagamento: 3 de janeiro de 2022

3 de janeiro de 2022 Data limite para sacar: 31 de março de 2022

Nascidos em fevereiro

Início do pagamento: 1º de fevereiro de 2022

1º de fevereiro de 2022 Data limite para sacar: 30 de abril de 2022

Nascidos em março

Início do pagamento: 1º de março de 2022

1º de março de 2022 Data limite para sacar: 31 de maio de 2022

Nascidos em abril

Início do pagamento: 1º de abril de 2022

1º de abril de 2022 Data limite para sacar: 30 de junho de 2022

Nascidos em maio

Início do pagamento: 2 de maio de 2022

2 de maio de 2022 Data limite para sacar: 31 de julho de 2022

Nascidos em junho

Início do pagamento: 1º de junho de 2022

1º de junho de 2022 Data limite para sacar: 31 de agosto de 2022

Nascidos em julho

Início do pagamento: 1º de julho de 2022

1º de julho de 2022 Data limite para sacar: 30 de setembro de 2022

Nascidos em agosto

Início do pagamento: 1º de agosto de 2022

1º de agosto de 2022 Data limite para sacar: 31 de outubro de 2022

Nascidos em setembro

Início do pagamento: 1º de setembro de 2022

1º de setembro de 2022 Data limite para sacar: 30 de novembro de 2022

Nascidos em outubro

Início do pagamento: 1º de outubro de 2022

1º de outubro de 2022 Data limite para sacar: 31 de dezembro de 2022

Nascidos em novembro

Início do pagamento: 1º de novembro de 2022

1º de novembro de 2022 Data limite para sacar: 31 de janeiro de 2023

Nascidos em dezembro

Início do pagamento: 1º de dezembro de 2022

1º de dezembro de 2022 Data limite para sacar: 28 de fevereiro de 2023

Quando volta o pagamento do INSS?

Devido ao Carnaval, o serviço será interrompido e só retoma em 3 de março, conforme calendário. Ao todo, 36 milhões de beneficiários receberão aposentadorias, pensões e auxílios que variam de um salário mínimo a R$ 7.087,22.

Veja a data de pagamento para aqueles que ganham um salário, conforme o final do benefício:

1: 21/02

2: 22/02

3: 23/02

4: 24/02

5: 25/02

6: 03/03

7: 04/03

8: 07/03

9: 08/03

0: 09/03

Veja de pagamento para aqueles que ganham acima de um salário, conforme o final do benefício:

1 e 6: 03/03

2 e 7: 04/03

3 e 8: 07/03

4 e 9: 08/03

5 e 0: 09/03 Telegram

