Benefício do INSS de fevereiro começa a ser pago hoje (21), mas para no Carnaval; veja calendário

O pagamento do benefício de fevereiro do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começa a ser liberado nesta segunda-feira (21) e seguem até a sexta-feira (25). Devido ao Carnaval, o serviço será interrompido e só retoma em 3 de março, conforme calendário (ver abaixo).

Ao todo, 36 milhões de beneficiários receberão aposentadorias, pensões e auxílios que variam de um salário mínimo a R$ 7.087,22.

Em nota, a Federação Brasileira de Banco (Febraban) informou que não haverá atendimento nas agências bancárias entre os dias 28 de fevereiro e 3 de março.

Já na quarta-feira de cinzas (02/03) o expediente retoma às 12h, com encerramento em horário normal de fechamento das agências.

Veja a data de pagamento para aqueles que ganham um salário, conforme o final do benefício:

1: 21/02

2: 22/02

3: 23/02

4: 24/02

5: 25/02

6: 03/03

7: 04/03

8: 07/03

9: 08/03

0: 09/03

Veja de pagamento para aqueles que ganham acima de um salário, conforme o final do benefício:

1 e 6: 03/03

2 e 7: 04/03

3 e 8: 07/03

4 e 9: 08/03

5 e 0: 09/03