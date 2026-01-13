Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Saiba como fazer a Prova da Vida do INSS em 2026

Comprovação pode ser feita por beneficiários de forma presencial ou digital.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Negócios
Mãos de uma pessoa utilizando o aplicativo Meu INSS em um smartphone para consultar serviços previdenciários.
Legenda: Prova de Vida digital usa reconhecimento facial dos beneficiários.
Foto: Joédson Alves/Agência Brasil.

A Prova de Vida dos beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) permanece obrigatória em 2026. Ela pode ser realizada tanto de forma presencial quanto digital, mas, conforme o Governo Federal, é o órgão pagador do benefício que define a modalidade e informa o beneficiário.

Essa comprovação é obrigatória para todos os aposentados, pensionistas e beneficiários do governo. Ela serve para comprovar que o recebedor continua vivo e pode seguir recebendo o benefício previdenciário. 

Veja também

teaser image
Negócios

Imagens aéreas atualizam 100 mil imóveis e geram reajuste no IPTU em Fortaleza

teaser image
Negócios

Corte de tarifas no acordo Mercosul-UE barateia champanhe e chocolate, mas desafia indústria do Ceará

Segundo o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, a Prova de Vida é importante "para evitar fraudes e pagamentos indevidos e por isso deve ocorrer periodicamente". 

Como fazer a Prova de Vida? 

Presencial 

  • No balcão de atendimento do órgão pagador;
  • Nos terminais de autoatendimento do banco pagador (caixa eletrônico).

Digital 

A Prova de Vida Digital é feita por meio de reconhecimento facial. O aplicativo vai comprovar que o beneficiário está vivo e enviar a informação ao órgão. A orientação do governo é procurar o órgão beneficiário em caso de problemas no aplicativo. 

Veja as etapas: 

  • Baixe e acesse o aplicativo gov.br;
  • Caso ainda não possua sua conta gov.br, crie uma;
  • Após logar no aplicativo, na tela inicial, em "Serviços", clique em "Prova de vida";
  • Na tela "Histórico de Prova de vida", selecione a "Prova de vida pendente";
  • Na tela "Autorização", clique em "Autorizar";
  • Siga as instruções para fazer o reconhecimento facial;
  • Após finalizar o reconhecimento facial com sucesso, clique em "OK";
  • Na tela de Autorização, o status da sua Prova de Vida mudará para "Autorizado";
  • Faça o acompanhamento da Prova de Vida pelo site do seu órgão pagador.

Fonte: Governo Digital 

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Mãos de uma pessoa utilizando o aplicativo Meu INSS em um smartphone para consultar serviços previdenciários.
Negócios

Saiba como fazer a Prova da Vida do INSS em 2026

Comprovação pode ser feita por beneficiários de forma presencial ou digital.

Redação
Há 31 minutos
Foto que contém venda de vinhos em supermercado do Ceará.
Negócios

Corte de tarifas no acordo Mercosul-UE barateia champanhe e chocolate, mas desafia indústria do Ceará

Entenda os prós e contras do tratado para o consumo e para o mercado cearense.

Luciano Rodrigues
13 de Janeiro de 2026
Egídio Serpa

Melhorar o Ceará e o Brasil? Só com Educação, estúpido!

É o que tenta dizer o jovem empresário Thiago Guimarães, reforçando sua opinião sobre os grandes empreendimentos no Pecém, que precisarão de mão de obra qualificada

Egídio Serpa
13 de Janeiro de 2026
Volante da Mega-Sena.
Negócios

Com Mega-Sena pagando R$ 20 milhões, veja loterias do dia

Confira quais concursos acontecem nesta terça-feira (13).

Redação
13 de Janeiro de 2026
Empresas abertas
Victor Ximenes

Abertura de empresas no Ceará bate recorde e salta 27% em 2025

Estado registra a formalização de 142 mil novos negócios, com destaque para o segmento de MEs

Victor Ximenes
13 de Janeiro de 2026
Foto de fachadas de prédios de alto padrão na beira-mar de Fortaleza utilizada para ilustrar matéria sobre alta nos valores do IPTU.
Negócios

Imagens aéreas atualizam 100 mil imóveis e geram reajuste no IPTU em Fortaleza

O percentual de reajuste varia conforme o imóvel e, de acordo com relatos, chegou a até 70%; veja como constestar valor.

Redação
13 de Janeiro de 2026
Egídio Serpa

Itaueira mira abertura do capital e celebra R$ 150 milhões na Bolsa B3

Assistida pela Caixa e pelo Itau BBA, empresa cearense torna-se nacional e obtém financiamento para ampliar seus negócios e investir em tecnologia e inovação

Egídio Serpa
13 de Janeiro de 2026
Veja agora o resultado da Lotomania 2874 – Sorteio de segunda-feira, 12/01; Prêmio de R$ 1,3 milhão
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2874 – Sorteio de segunda-feira, 12/01; Prêmio de R$ 1,3 milhão

Apostas para a Lotomania 2874 nessa segunda-feira vão até as 19h! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
12 de Janeiro de 2026
Veja ao vivo o resultado da Super Sete 797 - Sorteio de segunda-feira, 12/01; Prêmio de R$ 750 mil
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 797 - Sorteio de segunda-feira, 12/01; Prêmio de R$ 750 mil

Saiba como participar da Super Sete concurso 797 em 12/01 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
12 de Janeiro de 2026
Confira o resultado da Dupla-Sena 2911 de hoje, segunda-feira, 12/01; prêmio é de R$ 7,5 milhões
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2911 de hoje, segunda-feira, 12/01; prêmio é de R$ 7,5 milhões

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2911 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 7,5 milhões.

A. Seraphim
12 de Janeiro de 2026
Confira o resultado da Quina, concurso 6925, desta segunda-feira (12/01); prêmio é de R$ 6,0 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6925, desta segunda-feira (12/01); prêmio é de R$ 6,0 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
12 de Janeiro de 2026
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3585, desta segunda-feira (12/01); prêmio é de R$ 1,8 milhão
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3585, desta segunda-feira (12/01); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
12 de Janeiro de 2026
foto de cadernos de provas do Enem 2025.
Papo Carreira

Inep divulga resultado do Enem nesta semana; veja data

As notas estarão disponíveis na Página do Participante no portal do Inep.

Redação
12 de Janeiro de 2026
Fachada de um prédio com dizer vertical em fundo azul e letras brancas
Negócios

Teto do INSS sobe para R$ 8.475,55 para pensionistas e aposentados

A correção monetária começará a valer a partir de fevereiro de 2026.

Redação
12 de Janeiro de 2026
imagem mostra prédio em construção ao lado de prédio pronto na cidade de Fortaleza.
Negócios

Financiamento imobiliário recua 18,7% no Ceará em 2025; entenda motivos

Número de unidades habitacionais financiadas também caiu no Estado.

Ana Alice Freire*
12 de Janeiro de 2026
imagem mostra antiga estação de trem na cidade cearense de Pires Ferreira. Esta cidade tem o pior PIB per capita do Estado do Ceará.
Negócios

Por que esta cidade cearense tem o menor PIB per capita do Estado?

Três regiões concentram os municípios com os piores indicadores.

Mariana Lemos
12 de Janeiro de 2026
Egídio Serpa

Maior erro da empresa cearense não é falta de dinheiro, mas de posicionamento.

Em Fortaleza, empresas com produtos excelentes, equipes competentes e histórias incríveis são engolidas por concorrentes menores

Egídio Serpa
12 de Janeiro de 2026
Estudante em mesa de sala de aula.
Papo Carreira

Concursos e seleções: veja as inscrições abertas no CE nesta segunda-feira (12)

Há oportunidades em diferentes níveis de escolaridade.

Redação
12 de Janeiro de 2026
Maxforma amplia presença com nova unidade 24h em Fortaleza
Negócios

Maxforma amplia presença com nova unidade 24h em Fortaleza

Unidade Dionísio Torres reforça estratégia de expansão e aposta em estrutura completa, conveniência e acessibilidade

Agência de Conteúdo DN
12 de Janeiro de 2026
Volante da Dupla Sena
Negócios

Com Dupla Sena pagando R$ 7,5 milhões, veja loterias do dia

Confira quais concursos acontecem nesta segunda-feira (12).

Redação
12 de Janeiro de 2026
Alessandro Montenegro
Victor Ximenes

Como um cearense se tornou o rei da loteria no Brasil e fatura R$ 57 milhões

Conheça a história de Alessandro Montenegro, cearense que está reavivando o setor de loterias

Victor Ximenes
12 de Janeiro de 2026
Egídio Serpa

Data Center: opinião divergente e contundente de um industrial

Presidente do Simagran-CE critica “pessoas que não entendem de negócios” e que se acham no direito de falar sobre “o maior empreendimento da história do Brasil”

Egídio Serpa
12 de Janeiro de 2026
Locomotiva azul e verde da Transnordestina puxa vagões de carga em ferrovia no Nordeste; trabalhador com EPI está sobre a frente do trem durante operação em área aberta e ensolarada.
Negócios

Transnordestina faz segunda viagem-teste com carga de cereal entre PI e CE

Serão percorridos 585 km, e 20 vagões vão transportar a carga.

Redação
11 de Janeiro de 2026
Volantes do sorteio da Dupla-Sena, da Caixa Econômica Federal, em cima de uma mesa branca.
Negócios

Duas apostas de Fortaleza ganham R$ 20 mil na Dupla Sena; veja números

Vencedores foram contemplados no 2º sorteio do concurso 2910.

Redação
11 de Janeiro de 2026
Mão com cartela da Mega Sena e uma nota de R$ 10 reais em mãos.
Negócios

Duas apostas do Ceará acertam a quina na Mega-Sena e faturam quase R$ 9 mil

Valores saíram para ganhadores de Cascavel e Fortaleza.

Redação
11 de Janeiro de 2026
Foto que contém fachada de prédio de apartamentos com várias placas de venda.
Negócios

Sonho da casa própria mais distante: por que ficou mais caro comprar imóvel em Fortaleza?

Cidade tem o segundo metro quadrado mais caro do Nordeste.

Redação
11 de Janeiro de 2026
Veja o Resultado da Mega-Sena 2958 deste sábado (10/01); prêmio é de R$ 13,5 milhões
Negócios

Veja o Resultado da Mega-Sena 2958 deste sábado (10/01); prêmio é de R$ 13,5 milhões

Saiba como participar do sorteio.

A. Seraphim
10 de Janeiro de 2026
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3584, deste sábado (10/01); prêmio é de R$ 6,0 milhões
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3584, deste sábado (10/01); prêmio é de R$ 6,0 milhões

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio.

A. Seraphim
10 de Janeiro de 2026
Confira o resultado da Quina, concurso 6924, deste sábado (10/01); prêmio é de R$ 3,5 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6924, deste sábado (10/01); prêmio é de R$ 3,5 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio.

A. Seraphim
10 de Janeiro de 2026
Resultado da +Milionária 319 de hoje 10/01; prêmio é de R$ 16,5 milhões
Negócios

Resultado da +Milionária 319 de hoje 10/01; prêmio é de R$ 16,5 milhões

Saiba como participar do sorteio.

A. Seraphim
10 de Janeiro de 2026