Saiba como fazer a Prova da Vida do INSS em 2026
Comprovação pode ser feita por beneficiários de forma presencial ou digital.
A Prova de Vida dos beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) permanece obrigatória em 2026. Ela pode ser realizada tanto de forma presencial quanto digital, mas, conforme o Governo Federal, é o órgão pagador do benefício que define a modalidade e informa o beneficiário.
Essa comprovação é obrigatória para todos os aposentados, pensionistas e beneficiários do governo. Ela serve para comprovar que o recebedor continua vivo e pode seguir recebendo o benefício previdenciário.
Segundo o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, a Prova de Vida é importante "para evitar fraudes e pagamentos indevidos e por isso deve ocorrer periodicamente".
Como fazer a Prova de Vida?
Presencial
- No balcão de atendimento do órgão pagador;
- Nos terminais de autoatendimento do banco pagador (caixa eletrônico).
Digital
A Prova de Vida Digital é feita por meio de reconhecimento facial. O aplicativo vai comprovar que o beneficiário está vivo e enviar a informação ao órgão. A orientação do governo é procurar o órgão beneficiário em caso de problemas no aplicativo.
Veja as etapas:
- Baixe e acesse o aplicativo gov.br;
- Caso ainda não possua sua conta gov.br, crie uma;
- Após logar no aplicativo, na tela inicial, em "Serviços", clique em "Prova de vida";
- Na tela "Histórico de Prova de vida", selecione a "Prova de vida pendente";
- Na tela "Autorização", clique em "Autorizar";
- Siga as instruções para fazer o reconhecimento facial;
- Após finalizar o reconhecimento facial com sucesso, clique em "OK";
- Na tela de Autorização, o status da sua Prova de Vida mudará para "Autorizado";
- Faça o acompanhamento da Prova de Vida pelo site do seu órgão pagador.
Fonte: Governo Digital