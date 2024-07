Resultado da Tele Sena de Dia dos Pais deste domingo, 07 de julho

O SBT divulga, na noite deste domingo (7), o resultado do quinto sorteio da Tele Sena de Dia dos Pais 2024.

RESULTADO DO SORTEIO DA TELE SENA DE DIA DOS PAIS

Os números sorteados serão inseridos nesta página, logo após o fim do sorteio.

COMO APOSTAR PELA INTERNET?

Quem deseja apostar pode comprar a sua Tele Sena pelo site oficial do produto por meio do cartão de crédito. Os títulos comprados dessa forma são automaticamente identificados com os seus dados e podem ser acessados na página "Minhas Tele Senas".

O resgate pode ser solicitado pelo próprio site e o valor depositado em uma conta bancária que você irá indicar.

COMO FUNCIONAM OS SORTEIOS

Confira algumas das divisões dos sorteios da Tele Sena: