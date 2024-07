Vendas de carros 0 KM no Ceará crescem 8,5% no 1º semestre; veja top 20

A venda de carros no Ceará cresceu 8,5% no primeiro semestre deste ano, conforme dados da Fenabrave. Foram comercializadas 17,3 mil unidades nos seis primeiros meses do ano, contra 16 mil em igual período de 2023.

O número pode ser considerado robusto, sobretudo, pois a base comparativa do ano passado já continha o incremento de vendas por conta do programa do Governo Federal que reduziu os preços dos carros.

Dois modelos vendem mais de mil unidades

No primeiro semestre, dois modelos ultrapassaram a barreira de mil unidades vendidas no Ceará. O primeiro deles é o Fiat Mobi, que soma mais de 1,2 mil emplacamentos na primeira metade do ano. O segundo é o Hyundai Creta, um SUV de entrada que já vendeu 1.043 veículos. Veja abaixo o ranking.

20 carros mais vendidos do CE no 1º semestre

FIAT MOBI: 1.218 HYUNDAI CRETA: 1.043 GM ONIX: 986 VW POLO: 825 GM TRACKER: 732 RENAULT KWID: 675 FIAT ARGO: 663 GM ONIX PLUS: 648 HYUNDAI HB20: 626 NISSAN KICKS: 597 JEEP COMPASS: 596 JEEP RENEGADE: 538 TOYOTA COROLLA CROSS: 537 FIAT PULSE: 501 TOYOTA COROLLA: 460 FIAT FASTBACK: 428 VW T CROSS: 427 HONDA HRV: 409 FIAT CRONOS: 396 BYD DOLPHIN MINI: 388

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil