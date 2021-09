Rede hoteleira em Jericoacoara tem ocupação máxima para feriadão

A mais famosa praia do Ceará está tendo movimentação intensa de turistas neste feriadão prolongado. Com muitos visitantes do Sul e Sudeste e também regionais, algumas redes de hotéis de Jericoacoara chegaram à ocupação máxima.

É o que revela Camila Lopes, gerente de reservas de uma cadeia de cinco hotéis em Jericoacoara. Segundo ela, muitas reservas foram feitas com antecedência, embora os visitantes do próprio Estado costumem deixar para em cima da hora.

"Os nossos clientes são cerca de 60% da região Sul e Sudeste, principalmente de São Paulo, de Minas Gerais e do Paraná. Os outros 40% são regionais mesmo, pessoal de Fortaleza, Sobral", detalha.

Com o avanço da vacinação, ela comenta que já percebe uma procura maior devido à maior sensação de segurança que a imunização gera. Alguns clientes, inclusive, já tomara a segunda dose.

Ainda assim, Lopes ressalta que os protocolos de segurança continuam sendo seguidos, com o uso de máscara pelos funcionários, disponibilização de álcool em gel e a necessidade do uso de máscara e luvas pelos hóspedes durante o café da manhã.

"A vacina é uma coisa, mas a gente não vai deixar de seguir os protocolos pra evitar contaminação", afirma.

Legenda: Avanço da vacinação tem impulsionado movimentação em Jeri. Foto: Matheus Ferreira

Filas e uso de máscara

Moradora da Vila, a cozinheira Francisca Adriana dos Santos diz que a expectativa é de muita movimentação para esse feriado. Ela lembra que, no ano passado, a data atraiu ainda mais visitantes que o réveillon.

"Desde ontem que eu ouvi comentários que, na entrada da vila, tinha fila de carros", indica.

Sobre o uso da máscara, ela revela que só vê pessoas obedecendo esse protocolo nos hotéis e restaurantes.

"A gente nem reclama mais, porque, desde que abriu mesmo, todo mundo que vem pra cá é sem máscara, À noite, a Polícia coloca todo mundo pra casa, gente que brinca sem máscara" relata.

Legenda: Moradores revela que filas de carros chegaram a se formar na entrada da Vila. Foto: Matheus Ferreira

Turistas veteranos

A estudante Ana Luiza Seffrim e os amigos escolheram o destino para passar o feriadão. Pela segunda vez na Vila, ela destaca que a beleza paradisíaca no lugar é o que a atraiu.

"Jeri é uma das praias mais famosas do Ceará e é um paraíso, então eu estava doida pra vir e curtir com a galera", pontua.

Com hospedagem fechada há mais de um mês, ela conta que conseguiu um preço interessante e não teve problemas para reservar a pousada nem o transporte.

