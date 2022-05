Qual bairro tem o cafezinho mais caro de Fortaleza? Veja pesquisa

O cafezinho, item quase obrigatório na dieta dos cearenses, tem variação de preço de 400% entre os bairros de Fortaleza. Em uma padaria no Meireles (Regional 2), uma xícara de café de 250 ml custa R$ 5, o mais caro identificado pela pesquisa do Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor (Procon Fortaleza).

Já o valor mais barato encontrado para o mesmo item foi no bairro Granja Portugal (Regional 5), por R$ 1. O levantamento apresenta preços de itens que compõem o café da manhã.

A xícara de café de 50 ml apresenta variação, de 123%. A mais barata foi encontrada no Jangurussu (R$ 1,79) e a mais cara também no Meireles (R$ 4).

Outro produto que apresentou grande variação entre os bairros foi o pão carioquinha. O quilo do produto varia 116%, por R$ 8,99 na Granja Portugal, e por R$ 19,40 no Meireles.

Maiores variações

Produto Menor preço Maior preço Variação Salada de frutas (500 ml) R$ 2,00 (Maraponga) R$ 29,90 (Praia de Iracema) 1.395% Pão de queijo (100g) R$ 0,75 (Granja Portugal) R$ 7,49 (Meireles) 899% Xícara de café (250ml) R$ 1,00 (Granja Portugal) R$ 5,00 (Meireles) 400% Copo de suco (250ml) R$ 3,00 (Granja Portugal) R$ 11,00 (Meireles) 267% Tapioca (un) e café com leite (250ml) R$ 4,50 (Granja Portugal) R$ 15,25 (Praia de Iracema) 239% Pão carioquinha (Kg) R$ 8,99 (Granja Portugal) R$ 19,40 (Meireles) 116% Buffet no peso (Kg) R$ 42,90 (Passaré) R$ 54,99 (Fátima) 28%

Pesquisa informativa

A pesquisa foi realizada entre os dias 2 e 3 de maio nas 12 regionais de Fortaleza, com preços de 25 alimentos mais consumidos na primeira refeição do dia, como pão, tapioca, cuscuz, café, e outros.

A diretora do Procon Fortaleza, Eneylândia Rabelo, explica que o levantamento de preços tem caráter informativo.

Eneylândia Rabelo diretora do Procon Fortaleza "Realizamos uma pesquisa informativa. De posse dos preços, os consumidores podem optar pela situação mais conveniente à sua realidade".

A diretora também alerta que os estabelecimentos são obrigados a cumprir os preços de cardápios e de promoções.

