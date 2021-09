Programa que vai pagar 50% do salário de novos empregos no Ceará inicia cadastros a partir de 2ª

Começa na segunda-feira, dia 6, o cadastro de empresas interessadas em aderir ao programa Mais Empregos Ceará, do Governo do Estado. O objetivo da iniciativa é gerar até 20 mil novos empregos no Estado.

O programa vai possibilitar o pagamento de metade do salário mínimo vigente por cada novo emprego formalizado gerado após 20 de julho deste ano, por até seis meses.

Para isso, a empresa atendida deve se comprometer a manter os empregos por mais de três meses após o fim da concessão do pagamento, chamado de Benefício de Estímulo à Geração.

"É um estímulo para aqueles que estão sendo mais afetados pela pandemia, mas com contrapartidas", resume o secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Maia Júnior.

Micros e pequenos são prioridade

No programa serão contemplados, com prioridade, empreendedores individuais, micros e pequenas empresas, desde que enquadrados na faixa de receita bruta anual em conformidade com a legislação federal.

Também terão prioridade no programa empresas que contratarem profissionais formados nas Escolas de Ensino Profissional, empresas do segmento de alimentação fora do lar (incluindo bares e restaurantes) e eventos. As empresas que não se enquadrarem em todos os critérios, ficarão em uma fila de espera.

É preciso que a empresa esteja sediada no Estado e inscrita no novo no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério da Economia.

O programa deve conceder até 20 mil benefícios, enquanto vigente o estado de calamidade pública decorrente da Covid-19. O cadastro das empresas será de forma online e a partir do dia 6 de setembro no site.

