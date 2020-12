Prévia do PIB cearense avança 0,79% em outubro, diz Banco Central

A atividade econômica cearense registrou avanço de 0,45% em outubro em relação a agosto e chegou aos 162,69 pontos, segundo o Índice de Atividade Econômica do Banco Central – Ceará (IBC-CE) divulgado nesta terça-feira (15). O indicador é considerado uma prévia do Produto Interno Bruto (PIB).

O resultado também foi positivo na comparação com o mesmo mês do ano passado, representando uma leva alta de 0,05%, segundo o Banco Central (BC).

No trimestre entre agosto e outubro, a economia estadual conseguiu alta de 0,60% em relação ao mesmo período de 2019.

Já na comparação ao trimestre imediatamente anterior, de maio a julho, período em que a economia ainda sofria com restrições, o aquecimento foi ainda mais expressivo, chegando a 7,06%.

Mesmo com os resultados positivos, no acumulado do ano, a atividade econômica cearense ainda apresenta queda de 2,57% e de 1,63% em 12 meses.