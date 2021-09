Presidente do PL pede demissão do presidente e diretoria do Banco do Nordeste

O presidente do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto (PL-SP), publicou vídeo nesta segunda-feira (27) pedindo a destituição do presidente Romildo Rolim e de toda a diretoria do Banco do Nordeste (BNB).

Costa Neto afirmou que foi enviado um ofício ao ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, e à ministra-chefe da Secretaria de Governo, Flávia Arruda, com o pedido.

Contrato com ONG

O motivo, de acordo com ele, seria um contrato de R$ 600 milhões da instituição financeira com uma ONG. Trata-se do Inec (Instituto Nordeste Cidadania), entidade parceira do BNB na operacionalização do Crediamigo e Agroamigo.

Legenda: Romildo Rolim, presidente do Banco do Nordeste Foto: Divulgação/ Governo Federal

Ele afirmou ter recebido, com espanto, a informação em mensagem de WhatsApp do presidente da República, Jair Bolsonaro, na última sexta-feira (24). A indicação do presidente do BNB partiu do próprio PL, segundo Costa Neto afirma no vídeo.

Veja o vídeo

Contou ainda que chegou a entrar em contato com Romildo Rolim, que confirmou o contrato e afirmou que já existia há muitos anos.

"Nós não podemos ter uma ONG contratada em um banco da importância do Banco do Nordeste", reiterou.

Fontes com trânsito no BNB relataram ao Diário do Nordeste que o Governo Federal já demandou que o banco encerre a relação com a ONG. Desagrada ao Governo o fato de a entidade ter no comando pessoas vinculadas ao Partido dos Trabalhadores (PT), ainda segundo fontes.

O Inec informou apenas que não vai comentar o assunto.

O Diário do Nordeste entrou em contato com o Banco do Nordeste (BNB), a Casa Civil e o Ministério da Economia para esclarecimentos e aguarda respostas.

Permanência

Não é de hoje que a saída de Rolim do comando do banco vem sendo aventada. A previsão, com base na lei das estatais e no tempo de mandato dele à frente do BNB, era que ele saísse em agosto deste ano,

Um dispositivo no estatuto do banco, contudo, permite que a diretoria permaneça no exercício das funções até que haja novas nomeações e/ou reconduções de mandatos.

