Presentes para o Dia dos Pais têm opções de R$ 19,99 a R$ 899,99; veja lista

A comemoração do Dia dos Pais acontece neste domingo (14). Após dois anos de distanciamento, devido à pandemia de Covid-19, a data surge como uma oportunidade de reunir a família e construir novas memórias. Para facilitar a busca por presentes especiais, o Diário do Nordeste organizou uma lista de opções para todos os gostos e preços.

Dentre as opções, que podem ser adquiridas até o dia comemorativo, estão itens como doces, perfumes, roupas, e artigos esportivos. Confira:

Teles Sports

A Teles Sports conta com opções de presentes para os pais que são mais esportivos, tendo pronta-entrega para todos os bairros de Fortaleza. Todos os produtos da loja são oficiais e estão disponíveis para parcelamento no cartão de crédito.

Bola de Vôlei Penalty: a partir R$ 95,00;

a partir R$ 95,00; Chuteira Society, Campo ou Futsal Umbro: a partir de R$ 120,00;

a partir de R$ 120,00; Halteres Emborrachado para Musculação: a partir de R$ 40,00 o par;

a partir de R$ 40,00 o par; Capacete Ciclista Poker Out Mold Windstorm Adulto: a partir de R$ 150,00;

a partir de R$ 150,00; Camisetas Exclusivas Pulso Sports: a partir de R$ 79,90.

Legenda: Estabelecimento possui artigos para diferentes esportes, como natação, futebol e corrida Foto: Divulgação/Teles Sports

Para mais informações, é possível acessar o Instagram @lojatelessports ou entrar em contato pelo telefone e WhatsApp (85) 99273-5317. Endereço:

Rua Barão do Rio Branco, 1299, Centro de Fortaleza.

Le'loyn Parfums

Legenda: Estabelecimento possui promoções de perfumes especiais para a data comemorativa Foto: Divulgação/Le'loyn Parfums

Com opções diversas de perfumes, a loja Le'loyn Parfums tem promoções pensadas para o Dia dos Pais. Dentre os variados produtos com ofertas, estão:

Azzaro Pour Homme (100ml): saindo de R$ 499 por R$ 379;

saindo de R$ 499 por R$ 379; Calvin Klein EveryOne (200ml): saindo de R$ 499 por R$ 399;

saindo de R$ 499 por R$ 399; Invictus Legend (50ml): saindo de R$ 479 por R$ 309;

saindo de R$ 479 por R$ 309; Pepe Jeans (100ml): saindo de R$ 399 por R$ 299.

Para entrar em contato com a loja é possível acessar o Instagram @leloynparfums ou o número (85) 98609-8272. Os produtos também estão disponíveis nas lojas físicas do Shopping Iguatemi Fortaleza, no 1º piso, e da rua Leonardo Mora, 2450.

Costa Mendes

A padaria Costa Mendes separou promoções exclusivas para o Dia dos Pais, com uma série de produtos especiais para seus consumidores, como cestas de doces, boxes de mimos e tortas.

Legenda: Baú do Dia dos Pais pode incluir itens como bolo, salgados, canecas, geleias e chocolates Foto: Divulgação/Padaria Costa Mendes

Caixa Adega Preta com Vinho Reservado: R$ 119,99. Produto contém vinho Reservado Cabernet Sauvignon 750 ml, queijo parmesão com orégano 100g, castanha de caju 100g, aperitivo costa mendes 100g, caixa preta e trufas gourmet 8 unid;

R$ 119,99. Produto contém vinho Reservado Cabernet Sauvignon 750 ml, queijo parmesão com orégano 100g, castanha de caju 100g, aperitivo costa mendes 100g, caixa preta e trufas gourmet 8 unid; Kit torta Naked Cake Baby Dia dos Pais: R$ 89,99. Contém torta naked cake (serve 8 pessoas); 50 salgados e 1 refrigerante 2L;

R$ 89,99. Contém torta naked cake (serve 8 pessoas); 50 salgados e 1 refrigerante 2L; Caixinha de Brownie Personalizada: R$ 19,99. Caixinha com dois brownies, acompanha sacola de presente;

R$ 19,99. Caixinha com dois brownies, acompanha sacola de presente; Baú Café da Manhã e Chá da Tarde: opções de R$ 144,99 até R$ 339,99.

Para mais informações, é possível acessar o Instagram @padariacostamendes ou entrar em contato pelo telefone e WhatsApp (85) 3494-5050. Endereços:

Av. Barão de Studart, 777, Aldeota

Rua Professor Costa Mendes, 609, Montese⠀⠀

Rua Raul Cabral, 103, Vila União

La Carmona

A loja La Carmona é uma empresa cearense que atua no varejo e atacado de bolsas, sandálias e acessórios. No Dia dos Pais, o estabelecimento organizou promoções exclusivas para o público masculino.

Legenda: Necessaire Masculina Duplo Zíper Marrom de couro legítimo da La Carmona Foto: Divulgação/La Carmona

Todos os produtos da loja são de couro legítimo, tendo como diferencial a escolha de insumos e texturas.

Necessaire Masculina Basic c/ Alça Marrom: R$259,90;

R$259,90; Carteira Masculina Lisa Marrom: R$129,90;

R$129,90; Necessaire Masculina Duplo Zíper Marrom: R$189,90;

R$189,90; Mochila Masculina: R$899,90.

O Instagram @la.carmona apresenta mais informações, assim como é possível entrar em contato pelo telefone e WhatsApp (85) 98184.9087. Endereço:

Av. Manoel Feliciano de Lima, 3560 A, Camará, Aquiraz.

Ponto da Moda

Para ajudar os consumidores, o Ponto da Moda tem peças de roupas que podem ser adquiridas a partir de R$34,99. De blusas a calças jeans, as unidades apresentam diferentes opções de cor e tamanho para contemplar os pais de diferentes estilos.

Gola polo: R$ 39,99;

R$ 39,99; Calça jeans: R$ 69,99;

R$ 69,99; Bermuda sarja: R$ 49,99;

R$ 49,99; Camisa gola careca: R$ 34,99.

