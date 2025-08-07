Prêmio da Quina 6794 acumula e valor sobe para R$ 9 milhões; veja como apostar
Outras 16 apostas acertaram 4 números do concurso
Ninguém acertou as cinco dezenas sorteados da Quina 6794, nesta quinta-feira (7). Com o resultado, o prêmio principal deve chegar a R$ 9 milhões no próximo sorteio. Foram registrados outros 16 jogos que acertaram quatro números do concurso, com cada um levando um prêmio de R$ 24.461,53.
O próximo sorteio está marcado para sexta-feira (8), com as apostas podendo serem feitas até as 19h do mesmo dia.
Veja também
Resultado da Quina de hoje
01-24-30-62-71
Resumo do sorteio
5 acertos
Não houve ganhadores
4 acertos
16 apostas ganhadoras, R$ 24.461,53
3 acertos
2.394 apostas ganhadoras, R$ 155,70
2 acertos
69.195 apostas ganhadoras, R$ 5,38
Como apostar na Quina
As apostas têm de ser feitas até uma hora antes do concurso e podem ser registradas nas lotéricas credenciadas, no internet banking da Caixa (para quem é correntista do banco) ou pelo site Loterias Online da Caixa Econômica Federal.
Chances de acerto de acordo com valor da aposta e números jogados
|Nº Jogados
|Valor da Aposta
|Chance de Acerto
|5
|R$ 3,00
|24.040.016
|6
|R$ 15,00
|4.006.669
|7
|R$ 52,50
|1.144.763
|8
|R$ 140,00
|429.286
|9
|R$ 315,00
|190.794
|10
|R$ 630,00
|95.396
|11
|R$ 1.155,00
|52.035
|12
|R$ 1.980,00
|30.354
|13
|R$ 3.217,50
|18.679
|14
|R$ 5.005,00
|12.008
|15
|R$ 7.507,50
|8.005
São premiadas as apostas que acertarem de 2 a 5 números. A divisão do prêmio funciona da seguinte forma:
- 35% do valor do prêmio entre quem acertou 5 números;
- 15% entre quem acertou 4;
- 10% entre quem acertou 3;
- 10% entre quem acertou 2.
Qual o valor da Quina?
A aposta mínima custa R$ 3,00. Com essa opção, você escolhe 5 dezenas. Mas o valor pode chegar até R$ 193.800,00 se você quiser marcar 20 números em um mesmo.
Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.