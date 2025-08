Prejuízo de R$ 216 milhões e "baixa performance" em Fortaleza: entenda a situação do Pão de Açúcar

O Grupo Pão de Açúcar (GPA) encerrou o 2º trimestre de 2025 com prejuízo líquido de R$ 216 milhões. O resultado, embora comemorado, vem acompanhado de uma espécie de "pé no freio": a empresa vai deixar de divulgar o plano de expansão de novas unidades, enquanto acumula encerramentos de lojas, como em Fortaleza.

O que aconteceu

No fim de junho, no limite do encerramento do trimestre, o GPA fechou o estabelecimento do bairro de Fátima. Foi o único encerramento de um supermercado da bandeira Pão de Açúcar em todo o Brasil, de acordo com informações do relatório financeiro da empresa, divulgado no fim da noite dessa terça-feira (5).

O balanço trimestral aponta que o fechamento da loja em Fortaleza, bem como demais encerramentos feitos pelo grupo no País, foram "em razão de baixa performance". Ao longo dos últimos anos, o GPA vem encerrando gradativamente sua presença nacionalmente. Em pouco mais de um ano, já são cinco unidades fechadas na Capital cearense.

Segundo o grupo, foram nove lojas abertas no último trimestre e dez fechamentos.

Nas inaugurações, o foco é em proximidade (Minuto Pão de Açúcar e Mini Extra). Seis Mini Extra, três Extra Mercado e o Pão de Açúcar de Fortaleza, por sua vez, baixaram definitivamente as portas.

GPA no vermelho

Não é de hoje que os balanços financeiros trimestrais do grupo supermercadista indicam momentos de instabilidade. A divulgação do prejuízo líquido representa um avanço em relação ao mesmo período do ano passado, onde o indicador foi 35% pior.

Apesar disso, parte desse desempenho, segundo o próprio grupo, tem "efeito sazonal positivo". Em 2025, a Páscoa foi realizada no meio de abril, diferente do ano passado, que foi no fim de março e, consequentemente, não entrou no balanço.

Considerando ainda os recebíveis não antecipados, a dívida líquida do Pão de Açúcar subiu para R$ 2,6 bilhões, alta de 47% em relação ao período de abril a junho de 2024.

O foco do grupo, por enquanto, segue nas chamadas mesmas lojas, isto é, aquelas que já estão abertas, e em amadurecer as vendas das que foram recém-inauguradas. A maioria das inaugurações da empresa está concentrada no Sudeste, especialmente no estado de São Paulo, com a estratégia de proximidade com os minimercados.

Pão de Açúcar não vai mais divulgar inaugurações até 2026

Nos últimos três anos, o grupo focou na ampliação do número de lojas do Minuto Pão de Açúcar, responsáveis por 219 unidades, atualmente a maior marca do grupo. Chamado de "proximidade premium", o foco está "nos bairros mais afluentes da cidade de São Paulo".

Além do estado do Sudeste, somente Pernambuco tem minimercados da bandeira.

Já a partir deste balanço divulgado, o GPA vai deixar de divulgar projeções para a abertura de novas lojas, atribuindo inclusive aos juros brasileiros um dos motivos para a decisão. Para o mercado financeiro, isso indica que o grupo deve reduzir consideravelmente as inaugurações.

"Deixaremos de divulgar projeções para a abertura de novas lojas em função da menor intensidade prevista de inaugurações no segundo semestre de 2025 e ao longo de 2026. A decisão reflete a combinação entre o avanço relevante já alcançado no plano de expansão — com 213 das 300 lojas previstas já inauguradas — e um ambiente macroeconômico mais desafiador, marcado pelos recentes aumentos na taxa de juros", define a companhia.

Fortaleza tem 11 supermercados do GPA

Em Fortaleza, que já chegou a ser a cidade com o maior número de lojas do grupo após São Paulo e Rio de Janeiro, a empresa reduz lentamente a quantidade de lojas. Atualmente, são 11, sendo dez do supermercado Pão de Açúcar e somente uma do Mercado Extra.